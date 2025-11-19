اسکاتلند ۴ - ۲ دانمارک؛ صعود به جام جهانی بعد از ۲۵ سال

به گزارش ایلنا، شاگردان استیو کلارک در دیداری حساس مقابل دانمارک، دو بار پیش افتادند که یکی از گل‌ها توسط اسکات مک‌تامینی با برگردان فوق‌العاده‌ای به ثمر رسید و لحظه‌ای خیره‌کننده در هامپدن پارک رقم زد. هر دو بار دانمارک نتیجه را به تساوی کشاند و ۲-۲ موقتی شرایطی برای صعود مستقیم اسکاتلند به پلی‌آف ایجاد کرد.

در دقایق پایانی، با ده نفره شدن دانمارک، اسکاتلند فشار خود را افزایش داد و کیه‌ران تیرنی، مدافع سابق آرسنال، با ضربه‌ای تکنیکی از پشت محوطه توپ را به گوشه پایین دروازه فرستاد تا لحظه‌ای تاریخی در ورزشگاه رقم بخورد. تیرنی پس از گل به سمت نیمکت دوید و زیر موج شادی هم‌تیمی‌ها و کادر فنی محو شد.

در ادامه، کنی مک‌لین با یک شوت بلند و دقیق از میانه میدان، توپ را وارد دروازه خالی دانمارک کرد و نتیجه ۴-۲ نهایی را رقم زد. این پیروزی، راه اسکاتلند را برای حضور در جام جهانی در آمریکا، کانادا و مکزیک هموار کرد و پس از بیش از دو دهه، طلسم ناکامی این تیم در بزرگترین تورنمنت فوتبال جهان شکسته شد.

هامپدن پارک شاهد شبی تاریخی و احساسی برای هواداران اسکاتلند بود و تیم ملی حالا می‌تواند برای رقابت در جام جهانی آینده برنامه‌ریزی کند و امیدوار به نمایش مقتدرانه باشد.

