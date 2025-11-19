خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اسکاتلند ۴ - ۲ دانمارک؛ صعود به جام جهانی بعد از ۲۵ سال

اسکاتلند ۴ - ۲ دانمارک؛ صعود به جام جهانی بعد از ۲۵ سال
کد خبر : 1716102
لینک کوتاه کپی شد.

یم ملی اسکاتلندبا پیروزی در هامپدن پارک، برای نخستین بار از سال ۱۹۹۸ به جام جهانی صعود کرد.

به گزارش ایلنا،  شاگردان استیو کلارک در دیداری حساس مقابل دانمارک، دو بار پیش افتادند که یکی از گل‌ها توسط اسکات مک‌تامینی با برگردان فوق‌العاده‌ای به ثمر رسید و لحظه‌ای خیره‌کننده در هامپدن پارک رقم زد. هر دو بار دانمارک نتیجه را به تساوی کشاند و ۲-۲ موقتی شرایطی برای صعود مستقیم اسکاتلند به پلی‌آف ایجاد کرد.

در دقایق پایانی، با ده نفره شدن دانمارک، اسکاتلند فشار خود را افزایش داد و کیه‌ران تیرنی، مدافع سابق آرسنال، با ضربه‌ای تکنیکی از پشت محوطه توپ را به گوشه پایین دروازه فرستاد تا لحظه‌ای تاریخی در ورزشگاه رقم بخورد. تیرنی پس از گل به سمت نیمکت دوید و زیر موج شادی هم‌تیمی‌ها و کادر فنی محو شد.

در ادامه، کنی مک‌لین با یک شوت بلند و دقیق از میانه میدان، توپ را وارد دروازه خالی دانمارک کرد و نتیجه ۴-۲ نهایی را رقم زد. این پیروزی، راه اسکاتلند را برای حضور در جام جهانی در آمریکا، کانادا و مکزیک هموار کرد و پس از بیش از دو دهه، طلسم ناکامی این تیم در بزرگترین تورنمنت فوتبال جهان شکسته شد.

هامپدن پارک شاهد شبی تاریخی و احساسی برای هواداران اسکاتلند بود و تیم ملی حالا می‌تواند برای رقابت در جام جهانی آینده برنامه‌ریزی کند و امیدوار به نمایش مقتدرانه باشد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب