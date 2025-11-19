اسپانیا ۲-۲ ترکیه؛ اسپانیا با تساوی صعود کرد

به گزارش ایلنا، تیم ملی اسپانیا در دیداری پرهیجان و پرفشار مقابل ترکیه در ورزشگاه لاکارتوخا با نتیجه ۲–۲ متوقف شد. این بازی با شروعی امیدوارکننده برای شاگردان دلا فوئنته آغاز شد و جریان مسابقه تا پایان تحت تأثیر نبردهای فشرده و موقعیت‌های پیاپی باقی ماند.

اسپانیا در دقیقه ۴ بازی با گل دنی اولمو پیش افتاد. کنترل دقیق و ضربه او از داخل محوطه جریمه، نخستین گل اسپانیا در این انتخابی را رقم زد. تیم میزبان در ادامه با سبک بازی شناخته‌شده خود از راست حمله می‌کرد و یرمی بین خطوط، همراه با اویارسابال در موقعیت‌های خطرناک، فشار بالایی روی مدافعان ترکیه وارد کرد.

با این حال، جریان مسابقه از دقیقه ۳۵ تغییر کرد و ترکیه با ضدحملات سریع خود توانست در دقیقه ۴۲ گل اول را وارد دروازه اسپانیا کند. کرنر به تیر دوم رفت و ضربه سر در شلوغی محوطه به کوبارسی برخورد کرد تا دنیز گول گل مساوی را به ثمر برساند.

نیمه دوم نیز با فشار دو تیم ادامه یافت. اسپانیا بارها از طریق ییلماز، اوزجان و کوکچو با شوت‌های خطرناک تهدید شد و در دقیقه ۵۴، شوت اوزجان با قوسی دقیق به گل دوم ترکیه تبدیل شد تا میزبان برای نخستین بار در این انتخابی عقب بیفتد.

با این وجود، اسپانیا با بازی هجومی و کنترل توپ، فشار خود را افزایش داد و در دقیقه ۶۲، اویارسابال توانست گل دوم تیمش را به ثمر برساند. ریباند توپ پس از مهار دمیرال، به اویارسابال رسید و بازی بار دیگر مساوی شد.

در دقایق پایانی، هر دو تیم فرصت‌های خطرناک ایجاد کردند، اما نتیجه تغییری نکرد و بازی با تساوی ۲–۲ خاتمه یافت. این دیدار نمایشی از فوتبال پرفشار، بی‌وقفه و پرحادثه بود که تا آخرین لحظه، تعادل در زمین برقرار بود.

با این نتیجه، اسپانیا به عنوان صدرنشین گروه مستقیماً به جام جهانی صعود کرد و ترکیه راهی پلی‌آف شد.

