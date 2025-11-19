خبرگزاری کار ایران
برزیل ۱ - ۱ تونس؛ تساوی برزیل و تونس در دیدار دوستانه

برزیل ۱ - ۱ تونس؛ تساوی برزیل و تونس در دیدار دوستانه
تیم ملی برزیل در دیدار دوستانه مقابل تونس در فرانسه با نتیجه تساوی متوقف شد.

به گزارش ایلنا، دیدار دوستانه تیم‌های ملی برزیل و تونس در فرانسه با نتیجه ۱-۱ به پایان رسید و شاگردان کارلو آنچلوتی نتوانستند پیروزی را به دست آورند. بازی با شروع برتری برزیل آغاز شد، اما یک اشتباه در میانه نیمه اول روند مسابقه را تغییر داد.

در دقیقه ۱۴، شوت کرنر بلند برزیل توسط بنتو دریافت شد، اما توپ هنگام شروع مجدد بازی به پشت برون برخورد کرد و تا آستانه ایجاد خطر جدی پیش رفت.

تونس در دقیقه ۲۳ با ضدحمله‌ای سریع و دقیق از سمت چپ آغاز کرد؛ عبدی با پاس به مستوری در سمت راست محوطه جریمه، زمینه‌ساز گل اول تیمش شد. مستوری با شوتی زمینی توپ را از کنار بنتو عبور داد و تونس ۱-۰ پیش افتاد.

در دقیقه ۴۲، برخورد توپ به دست بون روی ضربه سر میلیتائو پنالتی شد و استوائو ویلیان با ضربه‌ای محکم در دقیقه ۴۴ بازی را به تساوی کشاند؛ این پنجمین گل وی در یازدهمین بازی ملی بود.

نیمه دوم با موقعیت‌های خطرناک دو تیم آغاز شد. رودریگو در دقیقه ۴۷ شوتی از راه دور زد که توپ با اختلاف از دروازه خارج شد. سه دقیقه بعد، سعد از تونس با یک حرکت تکنیکی وارد محوطه شد و شوتی محکم زد که توپ از کنار تیر راست به بیرون رفت.

در دقیقه ۷۶، بی‌دقتی مدافعان تونس باعث شد ویکتور روکه در محوطه سرنگون شود و داور دومین پنالتی را برای برزیل اعلام کرد، اما لوکاس پاکتا ضربه خود را از دست داد و توپ به آسمان رفت.

در دقایق پایانی، تونس با تمرکز دفاعی عقب نشست و برزیل نیز نتوانست از حملات خود استفاده کند تا بازی با نتیجه ۱-۱ خاتمه یابد و شاگردان آنچلوتی این فیفا دی را با تساوی به پایان رساندند.

 

