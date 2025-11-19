خبرگزاری کار ایران
جدول مدال‌ها روز یازدهم بازی‌های کشورهای اسلامی ریاض

جدول مدال‌ها روز یازدهم بازی‌های کشورهای اسلامی ریاض
کاروان ایران در روز یازدهم بازی‌های کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ با کسب دو مدال طلا، دو نقره و یک برنز در کشتی فرنگی و دوومیدانی، مجموع مدال‌های خود را به ۵۹ رساند و همچنان در رده سوم جدول توزیع مدال‌ها قرار دارد.

به گزارش ایلنا،  در جریان رقابت‌های روز یازدهم بازی‌های کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ ریاض، نمایندگان ایران در رشته‌های کشتی فرنگی و دوومیدانی موفق به کسب پنج مدال شدند. در کشتی فرنگی، سعید اسماعیلی و غلامرضا فرخی به نشان طلا دست یافتند، امیر عبدی به مدال نقره رسید و علی احمدی‌وفا نیز مدال برنز را کسب کرد. در دوومیدانی هم محمدرضا طیبی توانست مدال نقره این بخش را به نام خود ثبت کند.

بر اساس آخرین آمار، کاروان ایران تاکنون ۱۹ مدال طلا، ۱۷ نقره و ۲۳ برنز به دست آورده و در مجموع با ۵۹ مدال در رده سوم جدول توزیع مدال‌ها قرار دارد. این بازی‌ها از ۱۷ آبان آغاز شده و ۳۰ آبان به پایان می‌رسد.

اسامی مدال‌آوران ایران در این دوره به شرح زیر اعلام شده است:

مدال طلا:
سامیار عبدلی (شنا)، ایلیا صالحی‌پور (وزنه‌برداری)، فاطمه صادقی (کاراته)، مهسا بهشتی (وزنه‌برداری)، سارا بهمنیار (کاراته)، تیم ملی فوتسال مردان، آتوسا گلشادنژاد (کاراته)، تیم دوبل تنیس‌روی‌میز زنان، تیم ملی والیبال مردان، ندا شهسواری (تنیس‌روی‌میز)، ساینا کریمی (تکواندو)، عرفان محرمی (ووشو), سارا شفیعی (ووشو), سهیلا منصوریان (ووشو), امیرحسین همتی (ووشو), علی‌اصغر علی‌مرادیان (تکواندو), یاسین خسروی (پارادوومیدانی), سعید اسماعیلی و غلامرضا فرخی (کشتی فرنگی).

مدال نقره:
تیم ملی تنیس‌روی‌میز مردان، ایلیا صالحی‌پور و علیرضا معینی (وزنه‌برداری)، علیرضا نصیری (وزنه‌برداری)، هومر عباسی (شنا)، مرتضی نعمتی و صالح اباذری (کاراته)، زهرا اکبری، فرشته حسن‌زاده و فاطمه حسینی (موی‌تای)، مجید هاشم‌بیگی (موی‌تای)، فربد تالشی (ووشو)، یلدا ولی‌نژاد و امیررضا صادقیان (تکواندو)، محمدرضا طیبی (دوومیدانی)، امیر عبدی (کشتی فرنگی).

مدال برنز:
دانیال شه‌بخش (بوکس)، تیم ملی ۴×۲۰۰ متر شنا، مریم بربط (جودو)، تیم ملی تنیس‌روی‌میز، ریحانه کریمی (وزنه‌برداری – دو مدال)، محمدمهدی غلامی (شنا)، ایلیا صالحی‌پور (وزنه‌برداری)، علیرضا معینی (وزنه‌برداری)، زهرا آلما حسینی (وزنه‌برداری)، مهسا بهشتی (وزنه‌برداری – دو مدال)، محمد قاسمی (شنا)، رضا حسن‌پور (وزنه‌برداری – دو مدال)، تیم دوبل تنیس‌روی‌میز مردان، تیم ملی والیبال زنان، هستی محمدی، علی خوش‌روش و روژان گودرزی (تکواندو)، شهربانو منصوریان (ووشو)، ملیکا میرحسینی (تکواندو)، و علی احمدی‌وفا (کشتی فرنگی).

 

جدول مدال‌ها روز یازدهم بازی‌های کشورهای اسلامی ریاض

 

 

