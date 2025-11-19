خبرگزاری کار ایران
شومورودوف: با کاناوارو تهاجمی‌تر شده‌ایم

شومورودوف: با کاناوارو تهاجمی‌تر شده‌ایم
الدور شومورودوف، مهاجم تیم ملی ازبکستان، پس از پیروزی این تیم برابر ایران در فینال تورنمنت دوستانه، عملکرد تیم و تغییرات ایجادشده با حضور فابیو کاناوارو را تشریح کرد.

به گزارش ایلنا،  تیم ملی ازبکستان در جریان بازی‌های ملی، در یک تورنمنت دوستانه مقابل تیم‌های مصر و ایران قرار گرفت و توانست با غلبه بر ایران در دیدار نهایی، عنوان قهرمانی را به دست آورد. الدور شومورودوف، کاپیتان و مهاجم این تیم، پس از پایان مسابقه درباره شرایط ازبکستان در این رقابت‌ها اظهارنظر کرد.

او با ارزیابی عملکرد تیمش گفت که ازبکستان در این مسابقه نسبت به دیدارهای گذشته نمایش بهتری داشته است. شومورودوف عنوان کرد: نیمه اول موقعیت‌های متعددی داشتیم و در نیمه دوم هم با وجود اینکه ۱۰ نفره شدیم، تیم انسجام خوبی نشان داد و توانستیم جریان بازی را کنترل کنیم.

خبرنگاران از مهاجم ازبک درباره نقش او در ضربات پنالتی نیز پرسیدند. شومورودوف با اشاره به تغییرات در تمریناتش گفت: بعد از مسابقه‌ای که پنالتی را از دست دادم، زمان بیشتری را برای تمرین اختصاص دادم و سبک ضربه‌زنی‌ام را تغییر دادم.

او همچنین درباره تأثیر حضور فابیو کاناوارو در رأس کادر فنی تیم ملی ازبکستان توضیح داد که تغییرات محسوسی در نوع بازی ایجاد شده است. شومورودوف افزود: کاناوارو از ما می‌خواهد با سرعت بیشتری بازی کنیم و رویکرد تهاجمی‌تری داشته باشیم. از نظر تاکتیکی و سبک بازی، دگرگونی قابل توجهی ایجاد شده است.

