کاتالونیا ۲ - ۱ فلسطین؛ جشن همبستگی کاتالونیا و فلسطین
دیدار دوستانه تیمهای ملی کاتالونیا و فلسطین در ورزشگاه المپیک بارسلونا در حالی با استقبال بیش از ۳۰ هزار تماشاگر برگزار شد که فضای احساسی و پیامهای همبستگی با مردم فلسطین، مهمترین جلوه این مسابقه بود.
به گزارش ایلنا، دیدار دوستانه تیمهای ملی کاتالونیا و فلسطین شامگاه سهشنبه در ورزشگاه المپیک بارسلونا برگزار شد؛ مسابقهای که با حضور بیش از ۳۰ هزار نفر، به یکی از پرجمعیتترین بازیهای کاتالونیا طی ده سال گذشته تبدیل شد. این دیدار از مدتها پیش با عنوان رویدادی فراتر از فوتبال معرفی شده بود و بخش عمده توجهها معطوف به پیام همبستگی با مردم فلسطین بود.
با وجود نگرانی برگزارکنندگان درباره زمان آغاز مسابقه که در یک روز کاری تعیین شده بود، ورزشگاه تقریباً تکمیل شد و فضایی متفاوت از یک بازی دوستانه شکل گرفت. برای بسیاری از حاضران، حضور در ورزشگاه راهی برای اعلام همراهی با مردم فلسطین و اعتراض به خشونتهای وارد شده به ساکنان غزه بود.
در میان تماشاگران، جمعی از فلسطینیان مقیم کشورهای مختلف نیز حضور داشتند. یکی از آنها، احمد دانشجوی غزهای ساکن بارسلونا، از اینکه خانوادهاش میتوانند این مسابقه را از شبکه ورزش فلسطین تماشا کنند، ابراز خوشحالی کرد و استقبال مردم کاتالونیا را بیسابقه توصیف کرد.
درآمد حاصل از فروش بلیتها که بین ۵ تا ۱۵ یورو قیمت داشت، به پروژههای انساندوستانه مرتبط با فلسطین تخصیص یافت. این دیدار تنها چند روز پس از بازی فلسطین مقابل تیم ملی باسک برگزار شد؛ مسابقهای که نزدیک به ۵۰ هزار نفر در سنمامس آن را تماشا کردند.
پیش از شروع بازی، اجراهای فرهنگی مشترک و خوانش سرودهای دو ملت با حضور بیش از ۱۰۰ هنرمند کاتالان و فلسطینی برگزار شد. در ادامه بازی، کاتالونیا خیلی زود با گل ایلیه سانچس در دقیقه ۴ و سپس یک گل به خودی در دقیقه ۲۷ پیش افتاد. تیم فلسطین اگرچه فرصتهای محدودتری داشت، اما هر بار نزدیک دروازه کاتالونیا میشد با تشویق یکپارچه ورزشگاه همراه بود. در دقیقه ۳۰ نیز زیدان با استفاده از ریباند توپ، تنها گل فلسطین را به ثمر رساند.
جرارد لوپز، سرمربی کاتالونیا، در این دیدار از ۱۲ بازیکن شاغل در لالیگا استفاده کرد؛ از جمله یک بازیکن بارسلونا، سه بازیکن خیرونا و چهار بازیکن اسپانیول. بازگشت مارک برنال پس از مصدومیت و عملکرد مناسب جوئل روکا از نکات مهم ترکیب کاتالونیا بود.
این دیدار در نهایت به شکلی متفاوت از رقابتهای ورزشی به پایان رسید؛ شبی که در آن فوتبال در سایه قرار گرفت و ورزشگاه المپیک بارسلونا به صحنهای برای اعلام همبستگی با مردم فلسطین تبدیل شد.