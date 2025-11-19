خبرگزاری کار ایران
طیبی پس از نقره بازی‌های کشورهای اسلامی: هدفم طلای ناگویا است

محمدرضا طیبی، نایب‌قهرمان پرتاب وزنه بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ ریاض، با اشاره به شرایط سخت پایان فصل و آسیب‌دیدگی‌های اخیر، ابراز امیدواری کرد در رقابت‌های سال آینده از جمله بازی‌های آسیایی ناگویا به بهترین نتیجه برسد.

به گزارش ایلنا،  محمدرضا طیبی، دارنده مدال نقره پرتاب وزنه در ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی، پس از پایان رقابت‌ها از شرایط آمادگی خود و عملکردش در این مسابقات سخن گفت. او تأکید کرد که به دلیل قرار داشتن در پایان فصل و پشت‌سر گذاشتن چند دوره آسیب‌دیدگی، رسیدن به فرم مطلوب دشوار بوده است، اما با این حال توانسته مسابقه را با رکوردی قابل قبول به پایان برساند.

طیبی که تنها چهار سانتی‌متر با کسب مدال طلا فاصله داشت، از حمایت تماشاگران قدردانی کرد و اظهار داشت: از همه کسانی که حتی برای لحظه‌ای با مدال من خوشحال شدند تشکر می‌کنم. امیدوارم در رقابت‌های پیش‌ رو مدالی با ارزش‌تر کسب کنم.

این قهرمان پرتاب وزنه آسیا در ادامه درباره جمع‌بندی فصل ۲۰۲۵ گفت: سال سختی بود اما توانستم با یک طلای آسیایی و یک نقره در بازی‌های کشورهای اسلامی فصل را تمام کنم. امیدوارم در بازی‌های آسیایی ناگویا بهترین نتیجه را تقدیم مردم کنم.

او همچنین با اشاره به رقابت نزدیک با قهرمان مصری، توضیح داد: حریف مصری سابقه پرتاب بالاتر از ۲۱ متر را دارد و در این مسابقه هم از تجربه‌اش استفاده کرد. در پایان فصل حفظ آمادگی کامل برای هیچ ورزشکاری آسان نیست و رکوردها در این دوره به‌طور کلی ایده‌آل نبود. ان‌شاءالله سال آینده شرایط بهتر خواهد شد.

