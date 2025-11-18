به گزارش ایلنا، تیم‌ ملی بسکتبال سه به سه مردان ایران شامگاه سه‌شنبه ۲۷ آبان و در سومین مسابقه خود در مرحله گروهی بازی‌های کشورهای اسلامی ریاض، مقابل تیم قطر قرار گرفت و در دیداری نزدیک توانست با نتیجه ۱۶ بر ۱۵ به پیروزی برسد. این برد در ثانیه‌های پایانی رقم خورد و صعود ایران به جمع چهار تیم برتر را قطعی کرد.

ملی‌پوشان ایران در گروه B این رقابت‌ها با تیم‌های ترکیه، ساحل عاج و قطر هم‌گروه بودند. شاگردان محمد سیستانی در نخستین مسابقه موفق شدند ترکیه را با نتیجه ۲۱ بر ۱۴ شکست دهند اما در دومین بازی مقابل ساحل عاج با نتیجه ۱۵ بر ۱۲ مغلوب شدند. تیم ایران در دیدار سوم برابر قطر نیز به برتری دست یافت و با دو پیروزی و یک شکست، به عنوان تیم دوم گروه راهی مرحله نیمه‌نهایی شد. طبق برنامه، حریف بعدی ایران در این مرحله تیم بحرین خواهد بود.

ترکیب تیم‌ ملی بسکتبال سه نفره مردان ایران در این دوره شامل پیتر گیریگوریان، علیرضا شریفی، مجید رحیمیان و امیرحسین یازرلو بود و مسعود عماری نیز سرپرستی تیم را بر عهده داشت.

در پایان مرحله گروهی، نتایج ایران به شرح زیر ثبت شد:

ایران ۲۱ - ترکیه ۱۴

ایران ۱۲ - ساحل عاج ۱۵

ایران ۱۶ - قطر ۱۵

