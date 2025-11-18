به گزارش ایلنا، امیر قلعه‌نویی پس از پایان دیدار فینال تورنمنت چهارجانبه العین امارات، با اشاره به روند فنی تیم ملی اظهار داشت هدف اصلی این مسابقات، ارزیابی و ارتقای کیفیت بازی تیم بوده است. او گفت: این بازی‌ها برای شناسایی نقاط ضعف و قوت برگزار می‌شود. با احتساب دیدار برابر تانزانیا، در سه مسابقه اخیر عملکرد دفاعی خوبی داشتیم و تا پیش از دقیقه ۲۵ بازی امشب که خوب شروع نکردیم، در ادامه و به‌ویژه نیمه دوم کنترل کامل بازی را در اختیار گرفتیم.

سرمربی تیم ملی با بیان اینکه تیم ایران در جریان مسابقه فرصت‌های قابل‌توجهی ایجاد کرده است، افزود: تعداد زیادی کرنر داشتیم و موقعیت‌های مهمی خلق کردیم. این روند برای ما ارزشمند است. با بازگشت بازیکنان مصدوم قطعاً به کیفیت بالاتری می‌رسیم. در مجموع از تلاش بازیکنان رضایت دارم؛ گردش توپ، فاصله خطوط و نظم تیمی نسبت به گذشته بهتر بود و می‌توانستیم در ۹۰ دقیقه به پیروزی برسیم اما از فرصت‌ها استفاده نکردیم.

قلعه‌نویی با اشاره به اینکه فلسفه این تورنمنت کسب تجربه و پیشرفت بوده، تصریح کرد: در ساختار دفاعی و شکل‌دهی حملات عملکرد امیدوارکننده‌ای داشتیم. طبق تصاویر موجود، حتی کاناوارو هم از رسیدن بازی به ضربات پنالتی خوشحال بود و این نشان می‌دهد که در فاز دفاعی به اهداف تاکتیکی مدنظر خود نزدیک شده‌ایم.

او همچنین درباره تغییرات در ترکیب تیم گفت: حضور مجید حسینی تأثیر زیادی روی انسجام دفاعی داشت. حالا تصور کنید بازیکنانی مثل سردار آزمون، مهدی قائدی، علی قلی‌زاده و علیرضا جهانبخش اضافه شوند، طبیعتاً وزن تیم ملی بیشتر بالا می‌رود. هر کس منصفانه نگاه کند می‌بیند که تیم ایران روند رو به رشدی را طی می‌کند.

سرمربی تیم ملی درباره استفاده از نسل جدید بازیکنان هم توضیح داد: در این مسابقات برخی بازیکنان تازه‌وارد مثل علی علیپور و علیرضا کوشکی فرصت بازی پیدا کردند و عملکرد قابل‌قبولی داشتند. از ابتدای حضورمان سعی کردیم ترکیب تیم را جوان‌تر کنیم و با اضافه شدن نفرات مصدوم، وضعیت بهتر خواهد شد.

قلعه‌نویی در پایان تأکید کرد: در این مسابقه هم در دفاع و هم در حمله نشانه‌های خوبی دیده شد. شکست در ضربات پنالتی تعیین‌کننده نیست؛ آنچه اهمیت دارد فرآیند پیشرفت تیم است و از این نظر از عملکرد بازیکنان کاملاً رضایت دارم.

