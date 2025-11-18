به گزارش ایلنا، رقابت‌های روز سه‌شنبه در بازی‌های کشورهای اسلامی ریاض با حضور نمایندگان ایران در شش رشته ورزشی دنبال شد و کشتی فرنگی مهم‌ترین دستاورد کاروان کشورمان را رقم زد. در پایان مبارزات این رشته، سعید اسماعیلی و غلامرضا فرخی با ایستادن بر سکوی نخست دو مدال طلا را برای ایران به ثبت رساندند. همچنین امیر عبدی به مدال نقره و علی احمدی‌وفا به نشان برنز رسید. در دوومیدانی نیز محمدرضا طیبی در پرتاب وزنه صاحب مدال نقره شد.

در رقابت‌های وزن ۶۷ کیلوگرم کشتی فرنگی، اسماعیلی پس از یک دور استراحت، با دو پیروزی قاطع برابر نمایندگان قطر و ازبکستان راهی فینال شد و در مسابقه نهایی نیز با غلبه بر حریف قدرتمند آذربایجانی خود به مدال طلا دست یافت.

در وزن ۶۰ کیلوگرم، علی احمدی‌وفا پس از برتری در دور نخست، در نیمه‌نهایی مغلوب فرنگی‌کار ازبکستان شد اما در دیدار رده‌بندی برابر نماینده آذربایجان پیروز شد و مدال برنز را به دست آورد.

امیر عبدی در وزن ۷۷ کیلوگرم با سه پیروزی متوالی مقابل حریفانی از آذربایجان، تاجیکستان و ازبکستان به فینال رسید، اما در رقابت پایانی مقابل قهرمان عنوان‌دار قرقیزستان تن به شکست داد و نقره گرفت.

در وزن ۸۷ کیلوگرم نیز غلامرضا فرخی روز موفقی را پشت سر گذاشت و پس از عبور از رقبا در مراحل ابتدایی و نیمه‌نهایی، در دیدار نهایی کشتی‌گیر قزاقستان را مغلوب کرد تا دومین طلای تیم ایران در این رشته ثبت شود.

در دوومیدانی، علی امیریان با ثبت زمان ۱:۵۰.۱۷ در ماده ۸۰۰ متر به‌عنوان سوم گروه خود راهی فینال شد. همچنین محمدرضا طیبی با پرتاب ۱۹.۳۵ متر در ماده وزنه‌برداری به مقام نایب‌قهرمانی رسید.

در رقابت‌های هندبال مردان، تیم ملی ایران در آخرین بازی مرحله گروهی با نتیجه ۲۸ بر ۲۵ مقابل امارات شکست خورد و نتوانست به مرحله نیمه‌نهایی برسد.

در شمشیربازی زنان، ریحانه رضایی در جدول اپه با عملکردی مناسب از مرحله مقدماتی صعود کرد و پس از پیروزی در مرحله یک‌هشتم نهایی، در مرحله یک‌چهارم برابر حریف ازبکستانی با اختلاف یک امتیاز مغلوب شد و از ادامه رقابت بازماند.

در بسکتبال سه‌نفره زنان، تیم ملی کشورمان با برتری قاطع برابر قطر و الجزایر و همچنین پیروزی در دیدار قبلی مقابل مصر، با سه برد پیاپی راهی مرحله نیمه‌نهایی شد.

تیم مردان نیز پس از شکست مقابل ساحل‌عاج، در دیدار دوم برابر قطر به پیروزی رسید و به‌عنوان تیم دوم گروه جواز حضور در مرحله نیمه‌نهایی را کسب کرد. بر اساس برنامه، ملی‌پوشان ایران در این مرحله به مصاف تیم بحرین خواهند رفت.

