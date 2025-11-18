طارمی پس از شکست مقابل ازبکستان: چرا بازیکنان ما پنالتی نزدند؟

به گزارش ایلنا، مهدی طارمی که در دیدار با کیپ‌ورد پنجمین پنالتی تیم ملی را تبدیل به گل کرده بود و باعث پیروزی ایران شده بود، این بار در جمع پنج پنالتی‌زن منتخب ایران برای بازی با ازبکستان قرار نگرفت و تیم ایران در ضربات پنالتی شکست خورد.

طارمی در میکسدزون پس از بازی درباره کیفیت تورنمنت گفت: نسبت به دیگر مسابقات بهتر بود، اما وقتی صاحب توپ بودیم، نتوانستیم نمایش بهتری ارائه دهیم. اگر موقعیت داشتیم، ایجاد می‌کردیم.

او درباره انتخاب تیم‌ها افزود: قطعا دوست داشتیم مقابل مصر بازی کنیم، اما این اتفاق نیفتاد. تجربه مقابل تیم‌های بزرگ حتی با شکست هم به بازیکنان کمک می‌کند.

مهاجم ملی‌پوش ایران درباره پنالتی‌ها گفت: بازیکنی که نخواهد در دیدار با ازبکستان پنالتی بزند، در جام جهانی یا مقابل تیم‌های بزرگ‌تر چگونه می‌تواند به ما کمک کند؟ وقتی همه می‌گویند پنالتی نمی‌زنیم، چه اتفاقی می‌افتد؟ من پنالتی‌هایم را زده‌ام و بازی‌هایم برای من فرقی ندارند.

طارمی در پایان تاکید کرد: وقتی ذهنیت بازیکن ما این است که مقابل ازبکستان پنالتی نزند، نمی‌دانم چرا چنین تفکری دارند. متاسفانه فرهنگ فوتبالی ما به سمتی رفته که فشار زیادی روی تیم‌ها ایجاد می‌کند.

انتهای پیام/