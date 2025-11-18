مدال نقره برای پرتاب وزنه ایران

به گزارش ایلنا، مسابقات پرتاب وزنه ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ ریاض امروز سه‌شنبه در ورزشگاه فیصل بن فهد بن عبدالعزیز برگزار شد و محمدرضا طیبی، رکورددار پرتاب وزنه ایران، با پرتاب ۱۹.۳۵ متر موفق به کسب مدال نقره شد.

مدال طلای این ماده به احمد خلیفه از مصر رسید که توانست رکورد ۱۹.۳۹ متر را ثبت کند. طیبی که در مسابقات قهرمانی آسیا با رکورد ۲۰.۳۳ متر به مدال طلا رسیده بود، در این رقابت با پنج ورزشکار دیگر از کشورهای قطر، آذربایجان، ازبکستان، مصر و بحرین رقابت کرد.

طیبی در پرتاب‌های خود ابتدا رکورد ۱۸.۶۷ متر را ثبت کرد و سپس با پرتاب‌های ۱۹.۳۵ متر موفق شد مدال نقره را از آن خود کند. او در دو پرتاب آخر خطا داشت و در حرکت پایانی ۱۹.۰۶ متر را ثبت کرد.

رتبه‌بندی نهایی پرتاب وزنه به شرح زیر است:

۱- احمد خلیفه (مصر)، ۱۹.۳۹ متر

۲- محمدرضا طیبی (ایران)، ۱۹.۳۵ متر

۳- عبدالرحمن محمود (بحرین)، ۱۸.۷۱ متر

۴- دی‌جبرین احمت (قطر)، ۱۸.۵۱ متر

۵- دوستون رجب‌اف (ازبکستان)، ۱۷.۹۰ متر

۶- اسماعیل علی‌اف (آذربایجان)، ۱۷.۲۱ متر

مهدی علی‌نژاد، دبیرکل کمیته ملی المپیک، از نزدیک شاهد رقابت ملی‌پوش کشورمان بود.

رکورد جهانی پرتاب وزنه در حال حاضر با ۲۳.۵۶ متر در اختیار رایان کروسر از ایالات متحده آمریکاست.

