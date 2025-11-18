واکنش ازبکستان به ایران: ما قهرمانیم!
تیم ملی فوتبال ازبکستان با پیروزی در ضربات پنالتی مقابل ایران، جام قهرمانی تورنمنت چهارجانبه العین امارات را بالای سر برد.
به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال ازبکستان که در اولین بازی خود موفق به شکست مصر شده بود، در دیدار فینال نیز برابر ایران به پیروزی رسید و قهرمانی تورنمنت چهارجانبه العین را جشن گرفت.
ازبکها در دقایق پایانی مسابقه با ایران یک بازیکن کمتر داشتند، اما در نهایت در ضربات پنالتی موفق شدند حریف خود را مغلوب کنند.
پس از این موفقیت، فدراسیون فوتبال ازبکستان با انتشار پوستری ویژه در رسانههای رسمی خود، اعضای تیم ملی را «قهرمانان» نامید و این پیروزی را گرامی داشت.
این تیم که برای نخستین بار تجربه حضور در جام جهانی را خواهد داشت، در تلاش است تدارکات مناسبی پیش از آغاز این مسابقات انجام دهد.