خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازیکنان تیم ملی بسکتبال زنان: به کمتر از طلا راضی نیستیم

بازیکنان تیم ملی بسکتبال زنان: به کمتر از طلا راضی نیستیم
کد خبر : 1716065
لینک کوتاه کپی شد.

تیم ملی بسکتبال سه نفره زنان ایران با سه برد متوالی برابر مصر، قطر و الجزایر، جواز حضور در نیمه‌نهایی مسابقات کشورهای اسلامی ریاض را کسب کرد و آماده مصاف با ترکیه است.

به گزارش ایلنا، تیم ملی بسکتبال سه نفره زنان ایران در مرحله گروهی مسابقات کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ ریاض با شکست دادن مصر، قطر و الجزایر بدون شکست، به نیمه‌نهایی راه یافت.

نگین رسولی‌پور پس از صعود تیم ملی گفت: بازی‌ها خوب بود و حریفان سرسختی داشتیم، اما با توجه به تمرینات و برنامه‌های کادر فنی، بدون شکست به نیمه‌نهایی رسیدیم. در نیمه نهایی با تیم قدرتمند ترکیه روبرو می‌شویم، اما ما برای برد آمده‌ایم و هدفمان کمتر از طلا نیست.

سحر نجفی، سرمربی تیم ملی، نیز با ابراز امیدواری نسبت به روند پیروزی‌ها تصریح کرد: اگر بچه‌ها طبق توانمندی خود و آنالیزهای ما بازی کنند، مطمئنم ترکیه را هم شکست خواهیم داد. مسابقه یک سر برد و یک سر باخت دارد و امیدوارم نتیجه به نفع ما تمام شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب