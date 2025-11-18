بازیکنان تیم ملی بسکتبال زنان: به کمتر از طلا راضی نیستیم

به گزارش ایلنا، تیم ملی بسکتبال سه نفره زنان ایران در مرحله گروهی مسابقات کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ ریاض با شکست دادن مصر، قطر و الجزایر بدون شکست، به نیمه‌نهایی راه یافت.

نگین رسولی‌پور پس از صعود تیم ملی گفت: بازی‌ها خوب بود و حریفان سرسختی داشتیم، اما با توجه به تمرینات و برنامه‌های کادر فنی، بدون شکست به نیمه‌نهایی رسیدیم. در نیمه نهایی با تیم قدرتمند ترکیه روبرو می‌شویم، اما ما برای برد آمده‌ایم و هدفمان کمتر از طلا نیست.

سحر نجفی، سرمربی تیم ملی، نیز با ابراز امیدواری نسبت به روند پیروزی‌ها تصریح کرد: اگر بچه‌ها طبق توانمندی خود و آنالیزهای ما بازی کنند، مطمئنم ترکیه را هم شکست خواهیم داد. مسابقه یک سر برد و یک سر باخت دارد و امیدوارم نتیجه به نفع ما تمام شود.

