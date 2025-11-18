صعود مقتدرانه دختران بسکتبال به نیمهنهایی بازیهای کشورهای اسلامی
تیم ملی بسکتبال سه به سه زنان ایران با برتری ۱۹ بر ۹ مقابل الجزایر، پس از شکست دادن قطر و مصر، بدون شکست به مرحله نیمهنهایی بازیهای کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ رسید.
به گزارش ایلنا، دیدار سوم مرحله گروهی تیم ملی بسکتبال سه به سه زنان ایران امروز سهشنبه ۲۷ آبان برگزار شد و ملیپوشان کشورمان از ساعت ۲۱:۱۵ به مصاف الجزایر رفتند. دختران ایران که پیشتر موفق به شکست قطر و مصر شده بودند، در این دیدار نیز با نتیجه ۱۹ بر ۹ به پیروزی رسیدند و به نیمهنهایی راه یافتند.
ترکیب تیم ایران شامل کیمیا یزدیا طهرانی، نگین رسولیپور، شمیم نوری و مهلا عابدی بود و این تیم زیر نظر سحر نجفی هدایت میشود.
در گروه B، تیم ملی ایران برابر سه حریف خود (مصر، قطر و الجزایر) به پیروزی رسید و با کسب هر سه برد، به عنوان تیم صدرنشین به نیمهنهایی صعود کرد.
نتایج کامل ایران در مرحله گروهی:
ایران ۲۱ - مصر ۱۴
ایران ۲۱ - قطر ۷
ایران ۱۹ - الجزایر ۹