به گزارش ایلنا، دیدار سوم مرحله گروهی تیم ملی بسکتبال سه به سه زنان ایران امروز سه‌شنبه ۲۷ آبان برگزار شد و ملی‌پوشان کشورمان از ساعت ۲۱:۱۵ به مصاف الجزایر رفتند. دختران ایران که پیش‌تر موفق به شکست قطر و مصر شده بودند، در این دیدار نیز با نتیجه ۱۹ بر ۹ به پیروزی رسیدند و به نیمه‌نهایی راه یافتند.

ترکیب تیم ایران شامل کیمیا یزدیا طهرانی، نگین رسولی‌پور، شمیم نوری و مهلا عابدی بود و این تیم زیر نظر سحر نجفی هدایت می‌شود.

در گروه B، تیم ملی ایران برابر سه حریف خود (مصر، قطر و الجزایر) به پیروزی رسید و با کسب هر سه برد، به عنوان تیم صدرنشین به نیمه‌نهایی صعود کرد.

نتایج کامل ایران در مرحله گروهی:

ایران ۲۱ - مصر ۱۴

ایران ۲۱ - قطر ۷

ایران ۱۹ - الجزایر ۹

