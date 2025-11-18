خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

صعود مقتدرانه دختران بسکتبال به نیمه‌نهایی بازی‌های کشورهای اسلامی

صعود مقتدرانه دختران بسکتبال به نیمه‌نهایی بازی‌های کشورهای اسلامی
کد خبر : 1716063
لینک کوتاه کپی شد.

تیم ملی بسکتبال سه به سه زنان ایران با برتری ۱۹ بر ۹ مقابل الجزایر، پس از شکست دادن قطر و مصر، بدون شکست به مرحله نیمه‌نهایی بازی‌های کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ رسید.

به گزارش ایلنا، دیدار سوم مرحله گروهی تیم ملی بسکتبال سه به سه زنان ایران امروز سه‌شنبه ۲۷ آبان برگزار شد و ملی‌پوشان کشورمان از ساعت ۲۱:۱۵ به مصاف الجزایر رفتند. دختران ایران که پیش‌تر موفق به شکست قطر و مصر شده بودند، در این دیدار نیز با نتیجه ۱۹ بر ۹ به پیروزی رسیدند و به نیمه‌نهایی راه یافتند.

ترکیب تیم ایران شامل کیمیا یزدیا طهرانی، نگین رسولی‌پور، شمیم نوری و مهلا عابدی بود و این تیم زیر نظر سحر نجفی هدایت می‌شود.

در گروه B، تیم ملی ایران برابر سه حریف خود (مصر، قطر و الجزایر) به پیروزی رسید و با کسب هر سه برد، به عنوان تیم صدرنشین به نیمه‌نهایی صعود کرد.

نتایج کامل ایران در مرحله گروهی:

ایران ۲۱ - مصر ۱۴

ایران ۲۱ - قطر ۷

ایران ۱۹ - الجزایر ۹

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب