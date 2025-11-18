به گزارش ایلنا، پس از تساوی یک بر یک در دیدار رفت، عراق در بازی برگشت توانست در یک مسابقه پرهیجان امارات را ۲ بر ۱ شکست دهد.

در این دیدار، کایو در دقیقه ۵۵ گل نخست امارات را به ثمر رساند، اما مهند علی در دقیقه ۶۶ گل تساوی را برای عراق وارد دروازه حریف کرد. بازی به وقت‌های اضافی کشیده شد و در دقیقه ۱۱۷، عراق با یک پنالتی موفق گل پیروزی را ثبت کرد.

با این نتیجه، عراق راهی مرحله پلی‌آف بین قاره‌ای شد و شانس خود را برای صعود به جام جهانی ادامه خواهد داد.

