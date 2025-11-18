خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

عراق با پیروزی دراماتیک، راهی پلی‌آف شد

عراق با پیروزی دراماتیک، راهی پلی‌آف شد
کد خبر : 1716059
لینک کوتاه کپی شد.

تیم ملی فوتبال عراق در دیدار برگشت پلی‌آف انتخابی جام جهانی آسیا امارات را شکست داد و برای صعود، به مرحله پلی‌آف بین قاره‌ای راه یافت.

به گزارش ایلنا، پس از تساوی یک بر یک در دیدار رفت، عراق در بازی برگشت توانست در یک مسابقه پرهیجان امارات را ۲ بر ۱ شکست دهد.

در این دیدار، کایو در دقیقه ۵۵ گل نخست امارات را به ثمر رساند، اما مهند علی در دقیقه ۶۶ گل تساوی را برای عراق وارد دروازه حریف کرد. بازی به وقت‌های اضافی کشیده شد و در دقیقه ۱۱۷، عراق با یک پنالتی موفق گل پیروزی را ثبت کرد.

با این نتیجه، عراق راهی مرحله پلی‌آف بین قاره‌ای شد و شانس خود را برای صعود به جام جهانی ادامه خواهد داد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب