پنالتی بازیکنان چپپا، مانع قهرمانی ایران در تورنمنت العین
در فینال تورنمنت العین امارات، هدر رفتن پنالتی دو بازیکن چپپای تیم ملی فوتبال ایران نقش مهمی در شکست مقابل ازبکستان داشت.
به گزارش ایلنا، این بار هم ذهنیت منفی درباره پنالتی زدن بازیکنان چپپا در فوتبال عملی شد. در دیدار ایران و ازبکستان، از مجموع پنج پنالتی ایران، سه بازیکن چپپا پشت توپ ایستادند که دو نفر از آنها ضربه خود را هدر دادند.
بعد از آنکه امید نورافکن با پای چپ اولین پنالتی ایران را به گل تبدیل کرد، نوبت به محمدمهدی محبی و میلاد محمدی رسید. محبی در ضربه سوم با شوتی آرام و بغل پا دروازهبان حریف را مهار کرد و میلاد محمدی نیز پنالتی پنجم را با شوتی کمجان به گل تبدیل نکرد.
هدر رفتن این دو پنالتی نقش تعیینکنندهای در نتیجه بازی داشت و تیم ملی ایران در نهایت با شکست مقابل ازبکستان، عنوان قهرمانی را از دست داد.