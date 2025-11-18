پایان بازی ایران ۰ (۳)-(۴) ۰ ازبکستان؛ قهرمانی با پنالتی از دست رفت!
تیم ملی فوتبال ایران در دیدار نهایی تورنمنت العین امارات مقابل ازبکستان شکست خورد.
به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال ایران در دیدار نهایی تورنمنت چهارجانبه العین امارات مقابل ازبکستان با وجود نمایش پایاپای ۹۰ دقیقهای، در ضربات پنالتی مغلوب شد و عنوان قهرمانی را از دست داد.
دیدار فینال از ساعت ۱۹:۳۰ امروز در ورزشگاه هزاع بن زاید آغاز شد.
ترکیب ایران
علیرضا بیرانوند، صالح حردانی (دانیال اسماعیلیفر ۸۸)، سید مجید حسینی، شجاع خلیلزاده، میلاد محمدی، سعید عزتاللهی (محمد قربانی ۱۰)، سامان قدوس (علیرضا کوشکی ۸۱)، مهدی هاشمنژاد (امید نورافکن ۴۶)، مهدی طارمی، امیرحسین حسینزاده (محمدمهدی محبی ۸۱) و علی علیپور بود.
تیم ازبکستان
عبدوالخید نعمتاُف، عبدالقادر خوسانوف، فرخ سایفییِف (89- رستم آشورماتوف)، عبدالله عبداللهاف، اوتابک شوکوروف (79-اکمل موزگووی)، عادلجان خامروبکوف، عزیزجان گانییِف (64- جمشید اسکندروف)، شِرزُد نصراللهاف، خسنالدین علیکولوف، اوستون اورونوف (64- خوجیمات ارکینوف) و الدور شومورودوف.
سرمربی: فابیو کاناوارو
در نیمه نخست، سعید عزتاللهی در دقیقه ۱۰ به دلیل مصدومیت جای خود را به محمد قربانی داد. بازی تا دقیقه ۳۰ کمرمق دنبال شد و موقعیت خطرناکی شکل نگرفت. ایران در دقیقه ۳۳ از روی کرنر توپ را به دروازه رساند اما ضربه سر مجید حسینی از کنار دروازه به بیرون رفت و نیمه نخست بدون گل پایان یافت.
نیمه دوم با کنترل توپ بیشتر در میانه میدان ادامه یافت. در دقیقه ۶۹، علی علیپور توسط خوسانوف متوقف شد و مدافع ازبک با کارت قرمز از زمین اخراج شد تا ازبکستان ۱۰ نفره شود. ایران موقعیتهای خوبی ایجاد کرد، به ویژه در دقیقه ۸۵ که علیرضا کوشکی از سمت راست وارد محوطه جریمه شد اما ضربه نهایی بازیکنان ایران نتیجه نداد.
با وجود برتری ایران و حملات بیشتر، بازی در ۹۰ دقیقه با تساوی بدون گل خاتمه یافت و قهرمان در ضربات پنالتی مشخص شد. در این مرحله، امید نورافکن و محمد قربانی پنالتیهای اول و دوم ایران را تبدیل به گل کردند، اما ضربه پنالتی سوم توسط مهدی محبی مهار شد. نهایتاً ازبکستان با نتیجه پنالتی بهتر، پیروز شد و قهرمانی را از آن خود کرد.