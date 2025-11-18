حسن رنگرز: مدالهای کشتی تقدیم مردم ایران است
سرمربی تیم کشتی فرنگی ایران، حسن رنگرز، مدالهای کسبشده در بازیهای کشورهای اسلامی را تقدیم مردم دانست و تأکید کرد که کشتیگیران با افتخار و بدون منت برای کشور در این رقابتها حضور یافتند.
به گزارش ایلنا، حسن رنگرز با اشاره به نتایج تیم ملی گفت: این مدالها تقدیم مردم ایران است و امیدوارم مردم، مدالهای فرزندان خود را بپذیرند. باید هر چهار مدال ما طلا میشد و این قصور متوجه من است. مهم این است که ما ابزاری برای حال خوب دل مردم باشیم.
او افزود: من هیچ نقشی در این موفقیتها ندارم بلکه این نتایج محصول کار تیمی و حمایتهای فدراسیون است. همه ما خادم و خدمتگزار مردم هستیم. امیدوارم فردا هم فردین هدایتی و محمدهادی ساروی دو مدال طلا بگیرند و پرچم قشنگ ایران به اهتزاز درآید.
رنگرز همچنین درباره شرایط کشتیگیران بیان کرد: آنها در این مدت وزن زیادی کم کردند و آسیبهای زیادی هم داشتند. انصافاً شرایط حضور در مسابقه را نداشتند اما با افتخار برای مردم در این بازیها شرکت کردند. آنها بیمنت وظیفه خود را نسبت به مردم انجام دادند.