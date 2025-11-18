خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مصدومیت عزت‌اللهی در دیدار با ازبکستان

مصدومیت عزت‌اللهی در دیدار با ازبکستان
کد خبر : 1716029
لینک کوتاه کپی شد.

دیدار فینال تیم‌های ملی فوتبال ایران و ازبکستان در تورنمنت چهارجانبه العین با مصدومیت سعید عزت‌اللهی همراه شد و او نتوانست ادامه بازی دهد.

به گزارش ایلنا، در مسابقه امشب از ساعت ۱۹:۳۰، عزت‌اللهی در دقیقه ۶ از ناحیه زانوی راست دچار ناراحتی شد و پس از افتادن روی زمین، جای خود را به محمد قربانی در ترکیب میانه میدان داد.

این مصدومیت بخشی از سلسله آسیب‌دیدگی‌های اخیر بازیکنان تیم ملی ایران است. بازیکنانی همچون محمد عمری، مرتضی پورعلی گنجی، صالح حردانی، علیرضا کوشکی و محمد خدابنده‌لو نیز در بازی‌های دوستانه اخیر به دلیل فشار بالای مسابقات باشگاهی و ملی، آسیب دیده‌اند. این روند هشداردهنده نشان می‌دهد که سنگینی بازی‌ها در سال منتهی به جام جهانی ۲۰۲۶ بر سلامت بازیکنان اثرگذار بوده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب