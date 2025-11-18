به گزارش ایلنا، در مسابقه امشب از ساعت ۱۹:۳۰، عزت‌اللهی در دقیقه ۶ از ناحیه زانوی راست دچار ناراحتی شد و پس از افتادن روی زمین، جای خود را به محمد قربانی در ترکیب میانه میدان داد.

این مصدومیت بخشی از سلسله آسیب‌دیدگی‌های اخیر بازیکنان تیم ملی ایران است. بازیکنانی همچون محمد عمری، مرتضی پورعلی گنجی، صالح حردانی، علیرضا کوشکی و محمد خدابنده‌لو نیز در بازی‌های دوستانه اخیر به دلیل فشار بالای مسابقات باشگاهی و ملی، آسیب دیده‌اند. این روند هشداردهنده نشان می‌دهد که سنگینی بازی‌ها در سال منتهی به جام جهانی ۲۰۲۶ بر سلامت بازیکنان اثرگذار بوده است.

انتهای پیام/