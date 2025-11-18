خبرگزاری کار ایران
طلای ارزشمند اسماعیلی در رقابت‌های کشتی فرنگی بازی‌های کشورهای اسلامی

سعید اسماعیلی، فرنگی‌کار ۶۷ کیلوگرم تیم ملی، با پیروزی در فینال رقابت‌های کشورهای اسلامی در ریاض موفق شد مدال طلای این دوره را به نام خود ثبت کند.

به گزارش ایلنا، اسماعیلی که سابقه قهرمانی جهان و المپیک را در کارنامه دارد، در مسابقه نهایی برابر حسرت جعفراف، دارنده مدال‌های جهانی و برنز المپیک ۲۰۲۴ از آذربایجان، روی تشک رفت و در نهایت با نتیجه ۸ بر ۳ به پیروزی رسید تا عنوان قهرمانی را از آن خود کند.

این پیروزی در حالی رقم خورد که اسماعیلی تا لحظات پایانی مبارزه با نتیجه ۳ بر ۳ در وضعیت نامطلوبی قرار داشت و امکان واگذاری مبارزه وجود داشت، اما او با اجرای یک فن چهار امتیازی در ثانیه‌های پایانی جریان دیدار را تغییر داد و نتیجه را به سود خود رقم زد.

فرنگی‌کار کشورمان پیش از رسیدن به فینال در دور نخست استراحت داشت و در گام بعدی با نتیجه ۸ بر صفر عارف محمدی، نماینده ایرانی‌تبار قطر، را مغلوب کرد. اسماعیلی در ادامه و در مرحله نیمه‌نهایی نیز نمایش مقتدری داشت و با برتری ۹ بر صفر مقابل آیتجان خالماخانوف ازبکستان راهی دیدار پایانی شد.

اسماعیلی با این قهرمانی، نخستین مدال طلای کاروان کشتی فرنگی ایران را در این رقابت‌ها کسب کرد.

