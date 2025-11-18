به گزارش ایلنا، اسماعیلی که سابقه قهرمانی جهان و المپیک را در کارنامه دارد، در مسابقه نهایی برابر حسرت جعفراف، دارنده مدال‌های جهانی و برنز المپیک ۲۰۲۴ از آذربایجان، روی تشک رفت و در نهایت با نتیجه ۸ بر ۳ به پیروزی رسید تا عنوان قهرمانی را از آن خود کند.

این پیروزی در حالی رقم خورد که اسماعیلی تا لحظات پایانی مبارزه با نتیجه ۳ بر ۳ در وضعیت نامطلوبی قرار داشت و امکان واگذاری مبارزه وجود داشت، اما او با اجرای یک فن چهار امتیازی در ثانیه‌های پایانی جریان دیدار را تغییر داد و نتیجه را به سود خود رقم زد.

فرنگی‌کار کشورمان پیش از رسیدن به فینال در دور نخست استراحت داشت و در گام بعدی با نتیجه ۸ بر صفر عارف محمدی، نماینده ایرانی‌تبار قطر، را مغلوب کرد. اسماعیلی در ادامه و در مرحله نیمه‌نهایی نیز نمایش مقتدری داشت و با برتری ۹ بر صفر مقابل آیتجان خالماخانوف ازبکستان راهی دیدار پایانی شد.

اسماعیلی با این قهرمانی، نخستین مدال طلای کاروان کشتی فرنگی ایران را در این رقابت‌ها کسب کرد.

