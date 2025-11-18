رضا غیاثی بهدلیل مشکل قلبی در بیمارستان بستری شد
رضا غیاثی، رئیس پیشین کمیته داوران فدراسیون فوتبال، بهدلیل بروز ناراحتی قلبی در بیمارستان شهید رجایی تحت مراقبت قرار دارد و روند تشخیص و تعیین شیوه درمان او در حال انجام است.
به گزارش ایلنا، غیاثی طی روزهای اخیر بهدلیل تشدید علائم تنفسی و بروز مشکلات قلبی، در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان شهید رجایی بستری شده است. پزشکان پس از انجام معاینات اولیه اعلام کردهاند که دریچه میترال قلب او نیاز به تعویض دارد و آزمایشهای تکمیلی برای انتخاب نوع درمان در حال انجام است.
این کارشناس داوری با اشاره به وضعیت جسمانی خود عنوان کرد که مدتی با تنگی نفس دستوپنجه نرم میکرده و نتایج بررسیها نشان داده لازم است روند درمانی جدیتری آغاز شود. او توضیح داد که در سالهای گذشته جراحی قلب باز روش اصلی درمان اینگونه مشکلات بود، اما اکنون معمولاً عمل از طریق رگ ران و با شیوههای کمتهاجمی انجام میشود. به گفته او، تصمیم نهایی پس از تکمیل نتایج آزمایشها اتخاذ خواهد شد.
غیاثی در ادامه از پیگیری مسئولان ورزشی قدردانی کرد و گفت وزیر ورزش از نخستین ساعات بستری شدن او وضعیت درمانیاش را دنبال کرده است. همچنین به حضور مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، در بیمارستان و عیادت از خود اشاره کرد و از کادر درمان بیمارستان شهید رجایی برای رسیدگی و همراهی تقدیر بهعمل آورد.