تمدید معافیت تحصیلی سهرابیان و بازگشت آرامش به مدافع استقلال

آرمین سهرابیان پس از پشت‌سر گذاشتن حواشی مربوط به پایان معافیت تحصیلی، موفق شد مجوز فعالیت ورزشی خود را تمدید کند و اکنون با شرایطی پایدار در تمرینات استقلال حاضر می‌شود.

به گزارش ایلنا، مدافع باتجربه استقلال طی روزهای گذشته با مسائل اداری مرتبط با معافیت تحصیلی مواجه بود. موضوعی که منجر به ابطال موقت مجوز فعالیت ورزشی او شد. سهرابیان در نهایت با پیگیری مراحل اداری، توانست معافیت تحصیلی خود را تمدید کند و براساس مجوز صادرشده، تا ۲۵ فروردین ۱۴۰۵ مشکلی برای همراهی استقلال نخواهد داشت.

این بازیکن که پس از اتفاقات دیدار استقلال و الوصل دیگر در ترکیب اصلی تیم قرار نگرفت، اکنون با ذهنی آرام تمرین می‌کند و امیدوار است نظر ریکاردو ساپینتو را دوباره جلب کند. در آستانه دیدار جام حذفی برابر پادیاب خلخال، سهرابیان چشم‌انتظار فرصتی تازه برای بازگشت به ترکیب اصلی است.

او این روزها با روحیه‌ای مثبت در تمرینات استقلال حضور دارد و امیدوار است در بازی‌های پیش‌رو از سوی کادر فنی مورد اعتماد قرار بگیرد.

