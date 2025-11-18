ترکیب ازبکستان برای فینال تورنمنت العین اعلام شد
تیم ملی فوتبال ازبکستان در دیدار پایانی تورنمنت چهارجانبه العین، امشب مقابل ایران قرار میگیرد و سرمربی ازبکستان ترکیب یازده نفره شاگردانش برای این مسابقه را مشخص کرده است.
به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال ازبکستان پیش از دیدار فینال تورنمنت چهارجانبه العین مقابل ایران، با اتکا به ترکیبی متشکل از بازیکنان باتجربه و چند چهره جوان وارد مسابقه میشود.
ترکیب ازبکستان برابر ایران:
نِماتوف، خوسانوف، سایفیِف، شوکوروف، خمرابکوف، گانیف، اورونوف، نصراللهاِف، شوموردوف، عبداللهاِف، الیکولوف