ترکیب ازبکستان برای فینال تورنمنت العین اعلام شد

به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال ازبکستان پیش از دیدار فینال تورنمنت چهارجانبه العین مقابل ایران، با اتکا به ترکیبی متشکل از بازیکنان باتجربه و چند چهره جوان وارد مسابقه می‌شود.

ترکیب ازبکستان برابر ایران:

نِماتوف، خوسانوف، سایفیِف، شوکوروف، خمرابکوف، گانیف، اورونوف، نصرالله‌اِف، شوموردوف، عبدالله‌اِف، الیکولوف

