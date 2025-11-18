علی احمدی وفا به مدال برنز دست یافت

به گزارش ایلنا، در وزن 60 کیلوگرم علی احمدی وفا در دور اول با نتیجه 10 بر 4 اسلام جان عزیزاف از تاجیکستان را شکست داد.

وی در دور بعد و در مرحله نیمه نهایی با نتیجه 8 بر صفر مغلوب علیشیر گانیف دارنده مدال نقره جهان از ازبکستان شد و به دیدار رده بندی رفت. احمدی وفا در این دیدار مقابل نیهات ممدلی قهرمان جهان از ‌آذربایجان با نتیجه 3 بر 2 به پیروزی دست یافت و صاحب مدال برنز شد.

