رقابت های کشتی فرنگی بازی های همبستگی کشورهای اسلامی – عربستان

علی احمدی وفا به مدال برنز دست یافت

کد خبر : 1716014
مسابقات رده بندی و فینال 4 وزن نخست رقابت های کشتی فرنگی ششمین دوره بازی های همبستگی کشورهای اسلامی امشب در شهر ریاض عربستان در حال برگزاری است.

به گزارش ایلنا، در وزن 60 کیلوگرم علی احمدی وفا در دور اول با نتیجه 10 بر 4 اسلام جان عزیزاف از تاجیکستان را شکست داد.

وی در دور بعد و در مرحله نیمه نهایی با نتیجه 8 بر صفر مغلوب علیشیر گانیف دارنده مدال نقره جهان از ازبکستان شد و به دیدار رده بندی رفت. احمدی وفا در این دیدار مقابل نیهات ممدلی قهرمان جهان از ‌آذربایجان با نتیجه 3 بر 2 به پیروزی دست یافت و صاحب مدال برنز شد.

انتهای پیام/
