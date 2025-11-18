تغییرات چهارگانه در ترکیب نهایی؛
۱۱ بازیکن اصلی ایران برابر ازبکستان اعلام شد
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران پیش از دیدار فینال تورنمنت چهارجانبه العین مقابل ازبکستان، ترکیب اصلی تیمش را معرفی کرد.
به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال ایران که پس از پیروزی در ضربات پنالتی مقابل کیپورد در نخستین گام از تورنمنت چهارجانبه العین، به دیدار نهایی راه یافته است، امشب ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه هزاع بن زاید به مصاف تیم ملی ازبکستان خواهد رفت. این در حالی است که ازبکستان پیش از این در یک دیدار مهم، موفق شده بود تیم ملی مصر را شکست دهد.
کادر فنی تیم ملی برای رویارویی با ازبکستان، با ایجاد چهار تغییر نسبت به دیدار گذشته، ۱۱ بازیکن زیر را به زمین میفرستد:
درون دروازه، علیرضا بیرانوند قرار دارد. خط دفاعی ایران را سید مجید حسینی و شجاع خلیلزاده به عنوان مدافعان میانی، و صالح حردانی و میلاد محمدی به ترتیب در سمت راست و چپ، تشکیل میدهند.
در میانه زمین، سعید عزتاللهی و سامان قدوس وظیفه کنترل بازی را بر عهده دارند. در خط هجومی نیز مهدی هاشمنژاد و امیرحسین حسینزاده به میدان میروند. زوج خط حمله ایران نیز متشکل از مهدی طارمی و علی علیپور خواهد بود.
این ترکیب نشان میدهد که کادر فنی با آگاهی از قدرت تیم ملی ازبکستان، قصد دارد با بهرهگیری از نیروی تازهنفس، عملکرد تهاجمی خود را تقویت کند.