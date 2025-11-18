به گزارش ایلنا، بازیکنان تیم ملی انگلیس کفش‌های نایکی را به پا می‌کنند که طبق ادعای شرکت سازنده، بر اساس علوم اعصاب (نوروساینس) طراحی شده‌اند. توماس توخل، سرمربی تیم، که به روش‌های غیرمعمول علاقه دارد، این اقدام را در راستای ارتقاء تمرکز تیمی خود توجیه کرده است.

تلاش برای کسب مزیت‌های هرچند کوچک و جزئی، مفهومی جدید در ورزش‌های سطح بالا نیست؛ از مصرف مواد غذایی خاص توسط ارلینگ هالند، مهاجم منچسترسیتی، تا استفاده دوندگان ماراتن از جدیدترین فناوری‌های کفش، همگی در راستای افزایش عملکرد ورزشی است. حال، نوبت به تیم ملی انگلیس رسیده تا با پوشیدن کفش‌های جدید نایکی، به دنبال برتری خاص خود باشد.

شرکت نایکی پس از بیش از ۱۰ سال تحقیق و توسعه در بخش علوم ذهن، دو مدل کفش با نام‌های "Mind 001" و "Mind 002" را معرفی کرده است. این کفش‌ها که از فوم ساخته شده‌اند، دارای ۲۲ برجستگی کوچک در هر کفی هستند که نایکی مدعی است بر اساس علوم اعصاب، طراحی شده‌اند.

وعده‌های نایکی و مزیت‌های ادعایی

شرکت آمریکایی نایکی در ماه اکتبر، هنگام رونمایی از این کفش‌های «تغییردهنده ذهن»، ادعا کرد که این محصولات به ورزشکاران کمک می‌کنند تا «آرامش، تمرکز و حضور ذهنی» بیشتری داشته باشند. نایکی هدف از عرضه این کفش‌ها را کمک به ورزشکاران برای «تثبیت وضعیت ذهنی قبل و بعد از مسابقه» عنوان کرد.

اریک آوار، مدیر خلاقیت در نایکی، در بیانیه مطبوعاتی گفت:«نایکی مایند (ذهن) یک کانسپت جدید در حوزه پوشیدنی‌های حسی برای پا است که به بیدار شدن مجدد پا، بدن و ذهن کمک می‌کند. این یک الگوی جدید از عملکرد و چگونگی ارتقای ورزشکاران در آینده را نشان می‌دهد.»

طبق ادعای نایکی، برجستگی‌های فومی کفش‌ها به عنوان پیستون عمل می‌کنند و حس لامسه ورزشکار را نسبت به زمین افزایش می‌دهند. این امر می‌تواند «عوامل حواس‌پرتی را برطرف کرده و تمرکز را تقویت کند.» ارلینگ هالند، سفیر تبلیغاتی نایکی، نیز در کمپین تبلیغاتی بر اهمیت «تمرکز در فوتبال» تأکید کرده است. نایکی همچنین تصریح کرده که این کفش‌ها «از نظر علمی نشان داده‌اند که از طریق تحریک زیر پا، مناطق کلیدی حسی مغز را فعال می‌کنند.»

توخل و روش‌های نامتعارف

دلیل اصلی استفاده تیم ملی انگلیس از این کفش‌ها، در ابتدا، قرارداد تأمین کیت آن‌ها با شرکت نایکی است. اما در همین حال، توماس توخل، سرمربی انگلیس، سابقه استفاده از روش‌هایی را دارد که برخی آن را غیرعادی می‌دانند و این امر می‌تواند در جستجوی وی برای کسب مزیت ورزشی توجیه شود.

توخل که اعتقاد زیادی به تفکر مثبت دارد و قبل از مسابقات بزرگ به مدیتیشن روی می‌آورد، با توجه به نتایج ضعیف اخیر انگلیس در جام‌های جهانی، تلاش می‌کند تا با هر ابزاری، برتری ذهنی لازم را به بازیکنان خود بدهد.

مارکوس رشفورد و ازری کونسا، دو بازیکن انگلیس، روز چهارشنبه در زمین تمرین تاتنهام، جایی که برای بازی مقدماتی جام جهانی مقابل صربستان آماده می‌شدند، با این کفش‌ها دیده شدند. توخل اصرار دارد که بازیکنانش این روش جدید را پذیرفته‌اند.

سرمربی سابق چلسی درباره نظرش در مورد این کفش‌ها اظهار داشت:«آن‌ها به من گفتند که اگر این کفش‌ها را بپوشند می‌توانند در جلسات تمرکز بهتری داشته باشند و امیدوارم که این را باور داشته باشند. شاید مهم‌ترین چیز این باشد که آن‌ها واقعاً آن را باور کنند.»

او افزود:«من از علم پشت آن اطلاع دقیقی ندارم. آن‌ها مشتاق هستند که به من توضیح دهند، اما فرصت نداشته‌ام که کاملاً آن را درک کنم. با این حال، تمام بازیکنان آن‌ها را می‌پوشند.» توخل در ادامه توضیح داد که بازیکنان اصرار داشتند که او نیز این کفش‌ها را «برای جلسات تمرینی» به پا کند.

در پاسخ به این سؤال که آیا خودش نیز آن‌ها را می‌پوشد، توخل به شوخی گفت که «قبل از کنفرانس‌های مطبوعاتی» این کار را خواهد کرد و اضافه کرد که «همیشه خوشحال می‌شود چیزهای جدید را امتحان کند.»

دسترسی عمومی و قیمت

این کفش‌ها تنها برای ورزشکاران حرفه‌ای طراحی نشده‌اند. نایکی اعلام کرده است که مدل‌های Mind 001 (با ساختار اسلیپ-آن) به قیمت ۹۵ دلار (معادل ۷۹.۹۹ پوند) از ژانویه ۲۰۲۶ در فروشگاه‌های منتخب و به صورت آنلاین عرضه خواهند شد.

