اعلام اسامی داوران یک شانزدهم جام حذفی با حضور VAR
اسامی داوران بازی های مرحله یک شانزدهم جام حذفی کشور مشخص شد.
به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، داوران بازیهای مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی برای فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ در حالی مشخص شدند که تعدادی از بازیها با توجه به شرایط ورزشگاه با استفاده از تکنولوژی داور ویدئویی خواهد بود.
اسامی داوران هر یک از این دیدارها به شرح زیر است:
پنجشنبه ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۴
* بعثت کرمانشاه - نفت گچساران
داور: رسوال اولیایی کمکها: سعید باهنر، هیمن نوربخش، بهزاد بارانی ناظر: ایرج ساعدی
* سایپا تهران - نساجی مازندران
داور: احمد محمدی کمکها: امین قدیری، مصطفی بابایی و هادی صحرایی ناظر: امیربهرام حسینی نقوی داور VAR: موعود بنیادی فرد کمک: کیوان علیمحمدی
* فولاد هرمزگان - چوکا تالش
داور: ابراهیم موسوی کمکها: غلامرضا محمدی، شهرخ دانشور و امید منفردیان ناظر: ایرج احمدی
جمعه ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴
* مس کرمان - سپاهان اصفهان
داور: حسین زمانی کمکها: سعید زیبا، مهران مصطفوی و امیر آرمند ناظر: حسین طالقانی داور VAR: غلامرضا ادیبی کمک: فرهاد مروجی
* شمس آذر قزوین - نیروی زمینی
داور: هادی علی نیافر کمکها: حمید صحرایی، امین اسکندری و ابراهیم خاجانی ناظر: شاهین حاج بابایی داور VAR: بیژن حیدری کمک: فرهاد فرهادپور
* آلومینیوم اراک - ملوان بندرانزلی
داور: وحید کاظمی کمکها: دانیال باشنده، علیرضا ممبنی و مهدی جبرئیلی ناظر: نادر جعفری داور VAR: کوپال ناظمی کمک: امیر ایار
* مس شهر بابک - فجر سپاسی شیراز
داور: حامد سیری کمکها: حامد تازه پور، سعید محمدی و رضا مرادی ناظر: سعادت باغبانی
* استقلال تهران - پادیاب خلخال
داور: حسین امیدی کمکها: احد سلطانی، محسن بابایی و میلاد کهزادی ناظر: عبدالرسول استادزاده داور VAR: موعود بنیادی فرد کمک: محمد علی صلاحی
* شنبه اول آذرماه ۱۴۰۴
* مس رفسنجان - داماشیان گیلان
داور: حسین اسماعیلی کمکها: میلاد لطفی، محمد حیدری و امیرحسین یزدانی ناظر: مسعود فرح نیا
* هوادار تهران - برق شیراز
داور: ناصر جنگی کمکها: حمیدرضا افشون، حمیدرضا سرتاج و محمدحسین یحیی زاده ناظر: فرشید افشار
* پیکان تهران - شهرداری نوشهر
داور: میثم عباسپور کمکها: بهزاد پناهی، امیر غفوری و بهمن ممشلی ناظر: اسماعیل آمری داور VAR: کیثم حیدری کمک: آتنا لشنی
* چادرملو اردکان - ذوب آهن اصفهان
داور: امیر عرب براقی کمکها: محمد عطایی، هادی طوسی و فرهاد امینی ناظر: اکبر بخشی زاده داور VAR: ایمان کهیش کمک: احسان اکبری
* خیبر خرم آباد - کیا تهران
داور: وحید زمانی کمکها: سامان سحاب منش، مازیار معتمدنیا، مهدی انصارنژاد ناظر: مهدی الوندی
* گل گهر سیرجان - شناورسازی قشم
داور: مسعود حقیقی کمکها: امین زاهدی، علیرضا صیاد، مصطفی مناجاتی پور ناظر: رحیم مهرپیشه داور VAR: شهاب محمدی کمک: فرهاد مروجی
* استقلال خوزستان - فولاد خوزستان
داور: علی سام کمکها: حسین مرادی، صادق رستمی و میثم صفاری ناظر: حمید نظری داور VAR: احمد محمدی کمک: علیرضا مرادی