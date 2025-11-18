خبرگزاری کار ایران
شروع تمرینات پرسپولیس برای بازی حساس لیگ

شروع تمرینات پرسپولیس برای بازی حساس لیگ
تیم فوتبال پرسپولیس، پس از یک روز استراحت، امروز سه‌شنبه تمرینات خود را از سر گرفت.

به گزارش  ایلنا، سرخپوشان پس از استراحتی یک روزه، دور جدید تمرینات خود را برای بازی با شمس آذر استارت زدند.

تمرین پرسپولیس از ساعت ۱۱ صبح امروز (سه‌شنبه) در غیاب ملی‌پوشان آغاز شد و بازیکنان به مدت ۷۵ دقیقه برنامه‌های مورد نظر کادر فنی را دنبال کردند.

اعضای تیم همچنین میزبان یک هوادار توان‌یاب بودند و در پایان تمرین، تعدادی از بازیکنان با او عکس یادگاری گرفتند.

پرسپولیس بعد از به تعویق افتادن بازی جام حذفی برابر تراکتور فرصت بسیار زیادی برای ادامه مراحل آماده‌سازی خود با اوسمار در اختیار دارد و جمعه هفتم آذر باید به قزوین سفر کند.

سرخ‌ها در تعطیلات فیفادی یک بازی دوستانه را با گل‌گهر پشت سر گذاشتند و به برتری سه بر یک رسیدند‌.

