برگزاری نشست مدیران تیمهای ورزشی باشگاه استقلال
نشست هماهنگی مدیران تیمهای ورزشی باشگاه استقلال با حضور دکتر علی تاجرنیا، رئیس هیأتمدیره و سرپرست مدیرعاملی باشگاه و مجید رجبکردی، معاون توسعه و مدیریت منابع برگزار شد.
به گزارش ایلنا، در ابتدای جلسه دکتر تاجرنیا ضمن قدردانی از زحمات مدیران تیمهای مختلف اظهار کرد: «در آغاز فصل جاری شاید کمتر کسی تصور میکرد با این تعداد تیم در باشگاه استقلال بتوان به چنین موفقیتهایی دست یافت، اما با گذر زمان شاهد عملکرد درخشان و نتایج مثبت اکثر قریب به اتفاق تیمها در رقابتهای مختلف بودهایم.»
وی با تأکید بر حمایت کامل باشگاه از تیمها افزود: «اطمینان دارم تا پایان فصل نیز نتایج بهتری کسب خواهیم کرد؛ نتایجی که حاصل تلاش جمعی شما مدیران محترم است و بنده به سهم خود از همه شما صمیمانه سپاسگزارم.»
دکتر تاجرنیا در ادامه با اشاره به سیاستهای باشگاه در حوزه تیمداری گفت: «درب باشگاه استقلال به روی تمامی رشتههایی که علاقهمند به حضور در ساختار باشگاه هستند باز است، مشروط بر اینکه حامی مالی اختصاصی خود را داشته باشند.»
در بخش بعدی جلسه، مدیران حاضر گزارشی از وضعیت تیمهای تحت مدیریت خود ارائه داده و برنامههای پیشرو را تشریح کردند.
سپس دکتر مجید رجبکردی معاون توسعه، مدیریت و منابع باشگاه نیز سرفصل اقدامات انجامشده در حوزه پشتیبانی را مطرح کرد و گفت:«در ابتدای فصل، مشکلات پشتیبانی در برخی بخشها به چشم میآمد، اما با همراهی و همکاری شما عزیزان این مسائل بهتدریج برطرف شد و امروز به نقطهای از ثبات در تیمداری رسیدهایم.»