برد تیم ملی فوتبال هفت نفره برابر تایلند/ تقابل شاگردان طارمی با استرالیا در نیمه نهایی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان، در پایان این دیدار امیرحسین قربانی ملی پوش کشورمان به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد.

شاگردان طارمی روز پنجشنبه ۲۹ آبان در مرحله نیمه نهایی به مصاف تیم استرالیا می روند.

تیم‌ملی فوتبال هفت نفره با ترکیب عارف بابائیان، حبیب حیدری مهر، حسن صفری، امیرحسین قربانی، مسلم مهرابیان، امیر امجدیان، امیرمهدی رحیم آبادی، علیرضا احمدی مقدم، مهدی بهشی، مرتضی تایا، مهدی دشتکی، سعید فرجی، هادی خوش اقبال، امین رضایی و با مربیگری جواد مقدسی و علیرضا طارمی و سرپرستی محمدرضا گلشنی راهی این مسابقات شد.

