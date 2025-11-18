خلیلی: با افتخار به پرسپولیس برگشتم

به گزارش ایلنا، محسن خلیلی، مهاجم محبوب سال‌های نه‌چندان دور پرسپولیس که حالا دوباره در نقش مدیریتی به باشگاه بازگشته، در پیام اینستاگرامی خود تأکید کرد که حضور مجددش در پرسپولیس را لطف خدا و فرصتی برای خدمت دوباره می‌داند.

خلیلی نوشت: «بار دیگر دست تقدیر مرا به پرسپولیس بازگرداند و با افتخار به خانه برگشتم. خدا را شاکرم که فرصت خدمت دوباره را به من عطا کرد.»

او با اشاره به انگیزه بالایش برای کمک به پرسپولیس، ادامه داد «دوباره برگشتم تا با تمام وجودم برای سربلندی پرسپولیس و شادی هواداران عزیز تلاش کنم. امیدوارم در کنار مدیرعامل، اعضای هیئت‌مدیره و کارکنان باشگاه، کادرفنی و بازیکنان بتوانیم گام‌های بلندی به سوی موفقیت برداریم و برای جشن‌های قهرمانی آماده شویم.»

محسن خلیلی که سابقه گلزنی‌های مهم و دوران طلایی با پیراهن پرسپولیس را در کارنامه دارد، در دوره‌های گذشته نیز در بخش مدیریتی باشگاه فعالیت کرده بود و حالا با بازگشتی دوباره، یکی از چهره‌های مهم ساختار مدیریتی سرخ‌ها خواهد بود.

