به گزارش ایلنا، با برگزاری این دوره در سه کشور کانادا، مکزیک و آمریکا و افزایش تعداد تیم‌ها به ۴۸، تاکنون بخش قابل‌توجهی از سهمیه‌ها پر شده و حالا نگاه‌ها به تیم‌هایی است که در آستانه رزرو آخرین بلیت‌ها قرار دارند.

جام جهانی ۲۰۲۶ چه زمانی برگزار می‌شود؟

رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ از ۱۱ ژوئن تا ۱۹ جولای ۲۰۲۶ (۲۲ خرداد تا ۲۸ تیر ۱۴۰۵) برگزار خواهد شد. این تورنمنت در سه کشور کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا به میزبانی مشترک انجام می‌شود و دیدار نهایی روز ۱۹ جولای در ورزشگاه مت‌لایف در ایست رادرفورد، نیوجرسی برگزار خواهد شد.

آنچه تا اینجا مشخص است

* ۴۸ تیم در جام جهانی ۲۰۲۶ حضور خواهند داشت؛

* ۴۲ تیم از این ۴۸ تیم مستقیماً به جام جهانی صعود می‌کنند، ۴ سهمیه از طریق پلی‌آف اروپایی (UEFA) و ۲ سهمیه از طریق پلی‌آف بین‌قاره‌ای تکمیل می‌شود؛

* سه میزبان مشترک، یعنی کانادا، مکزیک و آمریکا، به‌عنوان میزبان به‌طور خودکار راهی جام جهانی شده‌اند؛

* از اروپا (یوفا): کرواسی، انگلیس، فرانسه، آلمان، نروژ، هلند و پرتغال صعود خود را قطعی کرده‌اند؛

* از آمریکای جنوبی (کونمبول): آرژانتین، برزیل، کلمبیا، اکوادور، پاراگوئه و اروگوئه جواز حضور گرفته‌اند؛

* از آسیا (AFC): استرالیا، ایران، ژاپن، اردن، عربستان سعودی، کره‌جنوبی، ازبکستان و قطر صعود کرده‌اند؛

* از آفریقا (CAF): الجزایر، کیپ‌وِرد، مصر، غنا، ساحل‌عاج، مراکش، سنگال، آفریقای جنوبی و تونس راهی جام جهانی شده‌اند؛

* از اقیانوسیه (OFC): نیوزیلند به‌عنوان تنها نماینده مستقیم این قاره به جام جهانی رسیده است.

چه تیم‌هایی تا امروز به جام جهانی ۲۰۲۶ رسیده‌اند؟

در ادامه، فهرست تیم‌های صعودکننده به تفکیک قاره و با ذکر تعداد حضور در ادوار جام جهانی (با احتساب ۲۰۲۶) آمده است:

آسیا (AFC)

* استرالیا (۷ حضور)

* ایران (۷ حضور)

* ژاپن (۸ حضور)

* اردن (برای نخستین‌بار در ۲۰۲۶)

* قطر (۲ حضور)

* تونس (۷ حضور)

* ازبکستان (نخستین‌حضور در ۲۰۲۶)

آفریقا (CAF)

* الجزایر (۵ حضور)

* کیپ‌وِرد (نخستین‌حضور در ۲۰۲۶)

* مصر (۴ حضور)

* غنا (۵ حضور)

* ساحل‌عاج (۴ حضور)

* مراکش (۷ حضور)

* سنگال (۴ حضور)

* آفریقای جنوبی (۴ حضور)

* کره‌جنوبی (۱۲ حضور)

*(کره‌جنوبی به‌لحاظ جغرافیایی در آسیا قرار دارد، اما در این بخش مطابق چینش متن منبع آمده است.)*

اروپا (UEFA)

* کرواسی (۶ حضور)

* انگلیس (۱۶ حضور)

* فرانسه (۱۷ حضور)

* آلمان (۲۱ حضور)

* هلند (۱۲ حضور)

* نروژ (۴ حضور)

* پرتغال (۹ حضور)

آمریکای شمالی، مرکزی و کارائیب (CONCACAF)

* کانادا (میزبان مشترک؛ ۳ حضور)

* مکزیک (میزبان مشترک؛ ۱۸ حضور)

* آمریکا (میزبان مشترک؛ ۱۲ حضور)

آمریکای جنوبی (CONMEBOL)

* آرژانتین (۱۹ حضور)

* برزیل (۲۳ حضور)

* کلمبیا (۶ حضور)

* اکوادور (۵ حضور)

* پاراگوئه (۸ حضور)

* اروگوئه (۱۴ حضور)

اقیانوسیه (OFC)

* نیوزیلند (۳ حضور)

وضعیت قاره‌ها در ماه نوامبر؛ چه چیز در انتظار است؟

آسیا (AFC)

سهمیه‌های مستقیم آسیایی‌ها عملاً تکمیل شده است؛ استرالیا، ایران، ژاپن، اردن، ازبکستان، عربستان سعودی، قطر و کره‌جنوبی در جام جهانی خواهند بود. حالا رقابت بر سر تنها سهمیه پلی‌آف بین‌قاره‌ای است؛ جایی که عراق و امارات متحده عربی در دو دیدار رودررو برای رسیدن به این فرصت آخر می‌جنگند. بازی رفت با تساوی ۱-۱ تمام شد و دیدار برگشت روز سه‌شنبه برگزار می‌شود تا برنده راهی پلی‌آف بین‌قاره‌ای در مارس ۲۰۲۶ شود.

آمریکای جنوبی (CONMEBOL)

مرحله مقدماتی در آمریکای جنوبی به پایان رسیده است. آرژانتین، برزیل، کلمبیا، اکوادور، پاراگوئه و اروگوئه سهمیه‌های مستقیم را به‌دست آورده‌اند و بولیوی نیز راهی پلی‌آف بین‌قاره‌ای شده است. شیلی، پرو و ونزوئلا از گردونه رقابت‌ها کنار رفته‌اند.

اروپا (UEFA)

در اروپا، کرواسی، نروژ، پرتغال، فرانسه و انگلیس صعود خود را قطعی کرده‌اند و آلمان و هلند نیز به جام جهانی رسیده‌اند. اسپانیا در آستانه صعود است. ایتالیا که از جام جهانی ۲۰۱۴ تاکنون به این رقابت‌ها نرسیده، باید از مسیر پلی‌آف اروپایی در ماه مارس راهی جام جهانی شود.

آمریکای شمالی، مرکزی و کارائیب (CONCACAF)

به‌جز سه میزبان (کانادا، مکزیک و آمریکا)، هنوز هیچ تیم دیگری از این منطقه صعود نکرده است. ۱۲ تیم در قالب سه گروه مشغول رقابت هستند و سه تیم صدرنشین به‌طور مستقیم به جام جهانی می‌رسند. دو تیم دیگر نیز از طریق پلی‌آف بین‌قاره‌ای شانس صعود خواهند داشت. تیم‌هایی مانند کوراسائو، کاستاریکا، جامائیکا و هندوراس از مدعیان جدی این منطقه به‌شمار می‌روند.

آفریقا (CAF)

در آفریقا، الجزایر، کیپ‌وِرد، مصر، غنا، ساحل‌عاج، مراکش، سنگال، آفریقای جنوبی و تونس سهمیه‌های مستقیم را گرفته‌اند. دو تیم جمهوری دموکراتیک کنگو و نیجریه در ماه نوامبر به مصاف هم می‌روند تا تکلیف تنها سهمیه پلی‌آف بین‌قاره‌ای این قاره مشخص شود.

اقیانوسیه (OFC)

مقدماتی اقیانوسیه هم به پایان رسیده؛ نیوزیلند تنها سهمیه مستقیم این قاره را گرفت و کالدونیای جدید (نیو کالدونیا) به‌عنوان قلمرو ماوراءبحار فرانسه، راهی پلی‌آف بین‌قاره‌ای شده است. در مرحله نیمه‌نهایی، کالدونیای جدید ۳ بر صفر تاهیتی را شکست داد و نیوزیلند ۷ بر صفر فیجی را برد. در فینال نیز نیوزیلند با پیروزی ۳ بر صفر برابر کالدونیای جدید، صعود خود را قطعی کرد و حریفش را راهی پلی‌آف بین‌قاره‌ای فرستاد.

پلی‌آف بین‌قاره‌ای؛ آخرین ایستگاه صعود

شش تیم در قالب یک مینی‌تورمنت برای دو سهمیه پایانی جام جهانی به میدان می‌روند؛ تیم‌های اروپایی در این مرحله حضور ندارند. این رقابت‌ها در مارس ۲۰۲۶ و طبق گزارش‌ها در دو ورزشگاه بی‌طرف در مکزیک برگزار خواهد شد.

ترکیب تیم‌های حاضر در پلی‌آف بین‌قاره‌ای:

* ۱ تیم از آفریقا: جمهوری دموکراتیک کنگو

* ۱ تیم از آسیا: عراق یا امارات متحده عربی

* ۲ تیم از آمریکای شمالی، مرکزی و کارائیب (CONCACAF): هنوز مشخص نشده

* ۱ تیم از اقیانوسیه: کالدونیای جدید

* ۱ تیم از آمریکای جنوبی: بولیوی

این شش تیم در دو براکت سه‌تیمی قرار می‌گیرند. دو تیمی که رتبه بهتری در رنکینگ فیفا دارند، مستقیماً به «فینال» براکت خود می‌روند و چهار تیم دیگر در دیدارهای تک‌حذفی برای رسیدن به آن فینال‌ها بازی می‌کنند. برندگان دو دیدار نهایی راهی جام جهانی خواهند شد.

پلی‌آف اروپایی؛ جنگ ۱۶ تیم برای چهار سهمیه

اروپا برای تکمیل چهار سهمیه آخر خود در جام جهانی ۲۰۲۶، تورنمنت پلی‌آف اختصاصی خواهد داشت.

۱۲ تیم اروپایی با قهرمانی در گروه‌های مقدماتی خود مستقیماً راهی جام جهانی شده‌اند. تیم‌های دوم این ۱۲ گروه، به‌همراه چهار تیم دیگر از لیگ ملت‌های اروپا که در گروه‌های خود موفق به کسب رتبه اول یا دوم در مقدماتی نشده‌اند، مجموعاً ۱۶ تیم پلی‌آف را تشکیل می‌دهند. این ۱۶ تیم در قالب یک مینی‌تورمنت حذفی در مارس ۲۰۲۶ برای چهار سهمیه باقی‌مانده اروپا رقابت خواهند کرد.

تیم‌هایی که حضورشان در پلی‌آف اروپایی قطعی شده عبارت‌اند از:

* آلبانی

* جمهوری چک (چکیا)

* ایتالیا

* ایرلند

* لهستان

* اسلواکی

* اوکراین

تقسیم سهمیه‌ها به تفکیک کنفدراسیون‌ها

در ادامه، نگاهی جزئی‌تر به وضعیت هر قاره داریم:

AFC (آسیا)

تعداد سهمیه‌ها:

۸ سهمیه مستقیم، ۱ سهمیه پلی‌آف بین‌قاره‌ای

تیم‌های صعودکرده:

استرالیا، ایران، اردن، ژاپن، عربستان سعودی، کره‌جنوبی، ازبکستان، قطر

تیم‌های در کورس باقی‌مانده:

عراق و امارات متحده عربی (برای تنها سهمیه پلی‌آف بین‌قاره‌ای)

مقدماتی آسیا از اکتبر ۲۰۲۳ با حضور ۴۶ تیم آغاز شد. پس از سه مرحله، شش تیم ابتدا سهمیه گرفتند و سپس دو سهمیه دیگر نیز تکمیل شد و تنها جایگاه پلی‌آف بین‌قاره‌ای باقی ماند. در مرحله چهارم، تیم‌های سوم و چهارم مرحله سوم در دو گروه قرار گرفتند و قهرمانان گروه‌ها راهی جام جهانی شدند. حالا دو تیم (عراق و امارات) در مرحله پنجم به مصاف هم می‌روند تا تکلیف پلی‌آف بین‌قاره‌ای روشن شود. دیدار رفت ۱-۱ تمام شد و بازی برگشت در ماه نوامبر برگزار می‌شود.

CAF (آفریقا)

تعداد سهمیه‌ها:

۹ سهمیه مستقیم، ۱ سهمیه پلی‌آف بین‌قاره‌ای

تیم‌های صعودکرده:

الجزایر، کیپ‌وِرد، مصر، غنا، ساحل‌عاج، مراکش، سنگال، آفریقای جنوبی، تونس

تیم در پلی‌آف:

جمهوری دموکراتیک کنگو (به‌عنوان نماینده آفریقا در پلی‌آف بین‌قاره‌ای)

در آفریقا ۵۴ تیم (که بعداً به ۵۲ تیم کاهش یافت) در قالب ۹ گروه شش‌تیمی رقابت کردند. قهرمان هر گروه مستقیماً به جام جهانی رسید. چهار تیم برترِ رده‌دومی در یک مینی‌تورمنت برای حضور در پلی‌آف بین‌قاره‌ای بازی کردند و در نهایت جمهوری دموکراتیک کنگو این سهمیه را به‌دست آورد.

CONCACAF (آمریکای شمالی، مرکزی و کارائیب)

تعداد سهمیه‌ها:

۶ سهمیه مستقیم (۳ میزبان، ۳ از طریق مقدماتی)، ۲ سهمیه پلی‌آف بین‌قاره‌ای

تیم‌های صعودکرده:

کانادا، مکزیک، آمریکا

مرحله بعدی در نوامبر:

سه میزبان مشترک از قبل در جام جهانی هستند و سه سهمیه مستقیم دیگر در حال تعیین است. دو سهمیه پلی‌آف بین‌قاره‌ای نیز از این منطقه خواهد بود. در ابتدا ۳۲ تیم کار خود را آغاز کردند و ۳۰ تیم در قالب شش گروه پنج‌تیمی به دور دوم رسیدند. تیم‌های اول و دوم هر گروه راهی دور سوم شدند.

در دور سوم، سه گروه چهار‌تیمی در حال برگزاری است که تا پایان نوامبر به اتمام می‌رسد. قهرمان هر گروه به‌طور مستقیم راهی جام جهانی خواهد شد و دو تیم از میان سه نایب‌قهرمان، سهمیه پلی‌آف بین‌قاره‌ای را می‌گیرند.

CONMEBOL (آمریکای جنوبی)

تعداد سهمیه‌ها:

۶ سهمیه مستقیم، ۱ سهمیه پلی‌آف بین‌قاره‌ای

تیم‌های صعودکرده:

آرژانتین، برزیل، اکوادور، اروگوئه، کلمبیا، پاراگوئه

تیم در پلی‌آف:

بولیوی (نماینده آمریکای جنوبی در پلی‌آف بین‌قاره‌ای)

در منطقه ۱۰ تیمی آمریکای جنوبی، شش تیم فوق به‌طور مستقیم صعود کردند و بولیوی به پلی‌آف بین‌قاره‌ای رفت. ونزوئلا، شیلی و پرو از دور رقابت‌ها خارج شده‌اند.

OFC (اقیانوسیه)

تعداد سهمیه‌ها:

۱ سهمیه مستقیم، ۱ سهمیه پلی‌آف بین‌قاره‌ای

تیم صعودکرده:

نیوزیلند

تیم در پلی‌آف:

کالدونیای جدید

در این منطقه، ۱۱ تیم از کشورهای و قلمروهای واقع در جنوب اقیانوس آرام در رقابت‌ها شرکت داشتند. پس از مرحله اول، یک تیم به جمع ۷ تیم برتر قاره اضافه شد و هشت تیم در دو گروه در مرحله دوم قرار گرفتند. دو تیم برتر هر گروه به نیمه‌نهایی رسیدند. نتایج نیمه‌نهایی:

* کالدونیای جدید ۳ - ۰ تاهیتی

* نیوزیلند ۷ - ۰ فیجی

در فینال، نیوزیلند ۳ - ۰ کالدونیای جدید را شکست داد. بدین ترتیب، نیوزیلند مستقیماً به جام جهانی رفت و کالدونیای جدید یکی از شش تیم حاضر در پلی‌آف بین‌قاره‌ای در مارس ۲۰۲۶ خواهد بود.

یوفا (اروپا)

تعداد سهمیه‌ها:

۱۶ سهمیه (۱۲ مستقیم، ۴ از طریق پلی‌آف اروپایی)

تیم‌های صعودکرده تاکنون:

کرواسی، انگلیس، فرانسه، آلمان، هلند، نروژ، پرتغال

۵۴ تیم (به‌جز روسیه) از ماه مارس وارد مرحله مقدماتی شدند و در ۱۲ گروه چهار یا پنج‌تیمی قرار گرفتند. قهرمان هر گروه مستقیماً به جام جهانی می‌رسد و تیم‌های اروپایی امکان صعود از طریق پلی‌آف بین‌قاره‌ای را ندارند.

ادامه کار در نوامبر:

تا اینجا کرواسی، انگلیس، نروژ، پرتغال و فرانسه صعود خود را قطعی کرده‌اند و آلمان و هلند نیز به آن‌ها اضافه شده‌اند. اسپانیا در آستانه صعود قرار دارد و ایتالیا باید از مسیر پلی‌آف اروپایی راهی جام جهانی شود.

۱۲ تیم دوم گروه‌ها به‌همراه چهار تیم برتر لیگ ملت‌های اروپا که در گروه مقدماتی خود اول یا دوم نشده‌اند، مجموعاً ۱۶ تیم پلی‌آف را تشکیل می‌دهند. این تیم‌ها در مارس ۲۰۲۶ در قالب یک مینی‌تورمنت، چهار سهمیه باقیمانده اروپا را مشخص خواهند کرد.

