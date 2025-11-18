خبرگزاری کار ایران
پیروزی 6 بر یک تیم ملی فوتسال بانوان مقابل نیوزیلند در دیدار تدارکاتی

پیروزی 6 بر یک تیم ملی فوتسال بانوان مقابل نیوزیلند در دیدار تدارکاتی
شاگردان مظفر در دومین دیدار دوستانه برابر نیوزیلند به برتری رسیدند.

به گزارش ایلنا به نقل از  سایت رسمی فدراسیون، ملی‌پوشان ایران در ادامه اردوی آماده‌سازی خود برای حضور در جام جهانی فوتسال زنان ۲۰۲۵، از ساعت 9:30 صبح امروز در شهر مانیل فیلیپین به مصاف نیوزیلند رفتند و توانستند با نتیجه 6 بر یک  پیروز میدان شوند.

در این دیدار، مهسا کمالی با پاس زیبای فرشته کریمی نخستین گل ایران را به ثمر رساند.

 در ادامه، نسیمه غلامی با ضربه‌ای دقیق دومین گل را وارد دروزاه حریف کرد در نهایت فرشته خسروی سومین گل تیم ملی را ثبت کرد تا برتری ایران در نیمه نخست قطعی شود.

با شروع نیمه دوم ملی پوشان ایران 3 گل دیگر وارد دروازه حریف کردند تا این مسابقه دوستانه با نتیجه 6 بر یک به پایان رسید.

الهام عناف جه، نسیمه غلامی و مهتاب بنایی در نیمه دوم گلزنی کردند.

بازیکنان ایران در طول مسابقه نمایش منسجم، پرانرژی و هوشمندانه‌ای ارائه دادند و توانستند مالکیت و جریان بازی را در اختیار بگیرند.

کادر فنی نیز در این دیدار فرصت یافت ترکیب‌ها و تغییرات تاکتیکی مورد نظر خود را ارزیابی کند.

این مسابقه در چارچوب دیدارهای دوستانه و تدارکاتی تیم ملی برگزار شد؛

 دیدارهایی که با هدف ارتقای هماهنگی و آمادگی بدنی بازیکنان و آماده‌سازی هرچه بهتر تیم برای حضوری موفق در جام جهانی فوتسال زنان ۲۰۲۵ برنامه‌ریزی شده است.

تیم ملی فوتسال بانوان ایران با روحیه‌ای بالا و تمرکز کامل، روند تمرینات و دیدارهای آماده‌سازی خود را دنبال می‌کند.

گفتنی است، تیم ملی فوتسال بانوان ایران دو دیدار دوستانه با روسیه در" شهر تولا" برگزار کرد که حاصل آن یک تساوی و یک برد بود.

همچنین در دیگر دیدار تدارکاتی تیم ملی فوتسال بانوان به مصاف لهستان رفت که این دیدار با تساوی یک بر یک به پایان رسید.

گفتنی است، جام جهانی فوتسال بانوان 2025 - فیلیپین از 21 نوامبر تا 7 دسامبر (30 آبان تا 16 آذر) در قالب چهار گروه چهار تیمی به میزبانی فیلیپین در شهر مانیل برگزار می‌شود و ملی‌پوشان کشورمان در نخستین گام در تاریخ دوم آذرماه به مصاف برزیل می‌روند.

 یکشنبه 2آذر

برزیل - ایران، ساعت 19:30 به وقت محلی و 15:00 به وقت تهران

 چهارشنبه 5 آذر

پاناما - ایران، ساعت 18 به وقت محلی و 13:30 به وقت تهران

شنبه 8 آذر

ایران - ایتالیا، ساعت 17 به وقت محلی و 12:30 به وقت تهران

انتهای پیام/
