مظفر: دو بازی دوستانه اخیر بهترین محک برای تیم بود
سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان پس از پایان دو دیدار تدارکاتی، عملکرد شاگردانش را رضایتبخش توصیف کرد و این مسابقات را فرصتی ارزشمند برای ارزیابی فنی، مرور تاکتیکی و استفاده از تمامی بازیکنان دانست.
به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، شهرزاد مظفر، سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان درباره دو بازی دوستانه برابر لهستان و نیوزیلند گفت:این دو مسابقه برای ما فوقالعاده مفید بود. توانستیم از تمام بازیکنان استفاده کنیم و در ترکیبهای مختلف، شرایط متفاوتی را امتحان کنیم. هدف ما در این دیدارها امتحان فاکتورهای فنی و تاکتیکی بود و خوشبختانه بدون فشار نتیجه، به همه هدفهایمان رسیدیم.
وی درباره عملکرد بازیکنان نیز اظهار داشت: خیلی خوشحالم که امروز چند نفر از بچهها موفق به گلزنی شدند. از سطح عملکرد تمام بازیکنان رضایت کامل دارم و بازیکنان با کیفیت بالا بازی کردند و این برای ما نکته بسیار مثبتی بود.
سرمربی تیم درباره شرایط فنی این دو مسابقه گفت: در هر دو دیدار شرایط بازی بسیار مناسب بود. هم ما پاورپلی کردیم و هم حریف از پاورپلی استفاده کرد و این موضوع کمک کرد شرایط واقعی مسابقه را شبیهسازی کنیم. این نوع بازیها دقیقاً همان چیزی است که برای آمادهسازی تیم پیش از حضور در جام جهانی نیاز داریم.
مظفر در پایان گفت: مجموعاً این دو بازی برای ما یک محک جدی و بسیار ارزشمند بود. توانستیم تمرینات تاکتیکی را در شرایط مسابقهای اجرا کنیم و نقاط قوت و ضعف را دقیقتر بشناسیم. از نظر من، این مرحله از آمادهسازی بسیار موفق پشت سر گذاشته شد.