با مشاهده هر نشانهای از ناآرامی، مسابقات را منتقل میکنیم
تهدید ترامپ به جابهجایی بازیهای جام جهانی ۲۰۲۶
دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، در نشست خبری روز دوشنبه خود در کاخ سفید، تهدید کرد در صورت بروز نگرانیهای امنیتی در شهرهایی که میزبان بازیهای جام جهانی ۲۰۲۶ هستند، مسابقات را به شهرهای دیگر منتقل خواهد کرد.
به گزارش ایلنا، دونالد ترامپ روز دوشنبه ۱۷ نوامبر، پس از نشستی با کارگروه ویژه فیفا در کاخ سفید، بار دیگر تهدید پیشین خود مبنی بر جابهجایی بازیهای جام جهانی ۲۰۲۶ را تکرار کرد. این تهدید مستقیماً شهرهایی را هدف قرار میدهد که شهرداران دموکرات دارند و با مشکلات امنیتی و جرم و جنایت دست و پنجه نرم میکنند.
سؤال یک خبرنگار درباره کیتی ویلسون، شهردار منتخب سوسیالیست دموکرات سیاتل و مشکلات جاری جرم و جنایت در این شهر (که قرار است میزبان شش بازی در ورزشگاه لومن فیلد باشد)، باعث شد تا ترامپ بار دیگر این احتمال را مطرح کند.
ترامپ در این باره گفت:«اگر ما فکر کنیم که کوچکترین نشانهای از ناآرامی وجود خواهد داشت، از [آقای اینفانتینو] میخواهم که مسابقات را به شهر دیگری منتقل کند. فکر نمیکنم ما این مشکل را داشته باشیم، اما رویداد را به جایی منتقل خواهیم کرد که از آن استقبال شود و ایمن باشد.»
جانی اینفانتینو، رئیس فیفا، در پاسخ به سؤال فرضی ترامپ، امکان جابهجایی بازیها به دلیل نگرانیهای امنیتی را رد نکرد، اگرچه تأکید کرد که آمار فروش بلیتها نشان میدهد هواداران در حال حاضر نگران امنیت نیستند.
اینفانتینو در پاسخ به ترامپ اظهار داشت:«ایمنی و امنیت، اولویت شماره یک برای موفقیت جام جهانی است. امروز میبینیم که مردم به ایالات متحده اعتماد دارند و فروش بلیتها [که در حال حاضر نزدیک به دو میلیون بلیت فروخته شده] رکوردشکن است... زیرا مردم میدانند که به اینجا میآیند و یک جام جهانی ایمن و مطمئن را تجربه خواهند کرد.»
وی افزود:«البته این مسئولیت دولت است... و بدیهی است که ما درباره این مسائل بحث خواهیم کرد، ما در حال همکاری هستیم. ما یک کارگروه برای این موضوع داریم و باید مطمئن شویم که همه هوادارانی که از خارج به اینجا میآیند، میتوانند جشن گردهمایی و ورزش را تجربه کنند و این امر با ۱۰۰ درصد ایمنی ادامه یابد.»
در ادامه، ترامپ از مقامات محلی میزبان بازیهای جام جهانی خواست تا برای تضمین امنیت، از دولت فدرال درخواست کمک کنند. او به طور خاص به ایالت کالیفرنیا و فرماندار آن، گاوین نیوسام، اشاره کرد. قرار است بازیهای جام جهانی در ورزشگاه سوفی در نزدیکی لسآنجلس و ورزشگاه لیوایز در منطقه خلیج برگزار شوند.
ترامپ تأکید کرد: «فرمانداران باید رفتار مناسبی داشته باشند، شهرداران باید رفتار مناسبی داشته باشند... من لسآنجلس را دوست دارم. اگر آنها در این مدت به کمک نیاز داشته باشند، من با کمال میل گارد ملی یا هر نیروی دیگری را که لازم باشد، اعزام خواهم کرد. میخواهم این رویداد عالی باشد. میخواهم که در لسآنجلس برگزار شود. اگر فکر کنیم که جرم و جنایت رخ خواهد داد، اگر فرماندار مانع شود -شاید او مانع نشود، شاید عالی باشد- اما دوست دارم او تماس بگیرد و بگوید که آیا میتوانم کمک بیشتری داشته باشم.»
رئیسجمهور آمریکا در پایان هشدار داد:«زیرا اگر کوچکترین اشارهای به یک مشکل وجود داشته باشد، میخواهیم قبل از وقوع آن مشکل وارد عمل شویم. ما میخواهیم آن را کاملاً برای... همه افراد بزرگی که قرار است آنجا باشند، ایمن کنیم و من فکر میکنم این اتفاق خواهد افتاد. افتخار میکنم که در صورت بروز مشکل به کالیفرنیا کمک کنم... ما میتوانیم در عرض ۲۴ ساعت با خبر، در آنجا حضور داشته باشیم.»