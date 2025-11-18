اسماعیلی به مدال طلا دست یافت/ احمدی وفا به برنز رسید

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، در پایان مسابقات نوبت صبح (مقدماتی) سعید اسماعیلی در وزن 67 کیلوگرم، امیر عبدی در وزن 77 کیلوگرم و غلامرضا فرخی در وزن 87 کیلوگرم به دیدار فینال راه یافتند و علی احمدی وفا در وزن 60 کیلوگرم راهی دیدار رده بندی شد.

در وزن 60 کیلوگرم علی احمدی وفا در دور اول با نتیجه 10 بر 4 اسلام جان عزیزاف از تاجیکستان را شکست داد. وی در دور بعد و در مرحله نیمه نهایی با نتیجه 8 بر صفر مغلوب علیشیر گانیف دارنده مدال نقره جهان از ازبکستان شد و به دیدار رده بندی رفت. احمدی وفا در این دیدار مقابل نیهات ممدلی قهرمان جهان از ‌آذربایجان با نتیجه 3 بر 2 به پیروزی دست یافت و صاحب مدال برنز شد.

در وزن 67 کیلوگرم سعید اسماعیلی پس از استراحت در دور اول در دور دوم با نتیجه 8 بر صفر عارف محمدی از قطر را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه 9 بر صفر آیتجان خالماخانوف قهرمان جهان از ازبکستان را شکست داد و به دیدار فینال راه یافت. اسماعیلی در این دیدار به مصاف حسرت جعفراف دارنده مدال برنز المپیک و مدال های نقره و برنز جهان از آذربایجان رفت. اسماعیلی در این دیدار در یک دیدار تماشایی با نتیجه 8 بر 3 از سد حسرت جعفراف دارنده مدال برنز المپیک و مدال های نقره و برنز جهان از آذربایجان گذشت و اولین مدال طلای کاروان کشتی ایران در این مسابقات را بدست آورد.

در وزن 77 کیلوگرم امیر عبدی در دور نخست با نتیجه 9 بر صفر اولوی غنی زاده قهرمان جهان از آذربایجان را شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه 8 بر صفر حبیب جان ظهوراف از تاجیکستان را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه 6 بر صفر عبداله علی اف از ازبکستان را مغلوب کرد و به دیدار فینال راه یافت. عبدی در دیدار پایانی با آکژول محموداف دارنده مدال طلای جهان و نقره و برنز المپیک از قرقیزستان رقابت کرد. عبدی در دیدار پایانی با نتیجه 6 بر 1 و ضربه فنی مغلوب آکژول محموداف دارنده مدال طلای جهان و نقره و برنز المپیک از قرقیزستان شد و به مدال نقره رسید.

در وزن 87 کیلوگرم غلامرضا فرخی در دور اول با نتیجه 3 بر صفر اسلام عباس اف از آذربایجان را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه 7 بر 6 از سد آسان ژانیشوف دارنده مدال برنز جهان از قرقیزستان گذشت و به دیدار فینال راه یافت. فرخی در این دیدار با نتیجه 6 بر صفر اسلام یولویف از قزاقستان را از پیش رو برداشت و به دومین مدال طلای کاروان کشتی دست یافت.

انتهای پیام/