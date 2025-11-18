فینال تورنمنت العین
ساعت بازی ایران و ازبکستان
تیم ملی فوتبال کشورمان امشب باید در فینال تورنمنت چهار جانبه العین به مصاف ازبکستان برود.
به گزارش ایلنا، دیدار تیمهای ایران و ازبکستان امشب از ساعت ۱۹:۳۰ در شهر العین امارات به عنوان دیدار پایانی تورنومنت چهارجانبه العین برگزار خواهد شد.
این تورنمنت با حضور ۴ تیم راه یافته به جام جهانی مصر، کیپ ورد، ازبکستان و تیم ملی کشورمان از روز پنجشنبه هفته گذشته آغاز شد و امشب به پایان خواهد رسید.
ایران در بازی گذشته در ضربات پنالتی کیپورد را شکست داد و ازبکستان هم از سد مصر گذشته بود.