خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فینال تورنمنت العین

ساعت بازی ایران و ازبکستان

ساعت بازی ایران و ازبکستان
کد خبر : 1715682
لینک کوتاه کپی شد.

تیم ملی فوتبال کشورمان امشب باید در فینال تورنمنت چهار جانبه العین به مصاف ازبکستان برود.

به گزارش ایلنا، دیدار تیم‌های ایران و ازبکستان امشب از ساعت ۱۹:۳۰ در شهر العین امارات به عنوان دیدار پایانی تورنومنت چهارجانبه العین برگزار خواهد شد.

این تورنمنت با حضور ۴ تیم راه یافته به جام جهانی مصر، کیپ ورد، ازبکستان و تیم ملی کشورمان از روز پنجشنبه هفته گذشته آغاز شد و امشب به پایان خواهد رسید.

ایران در بازی گذشته در ضربات پنالتی کیپ‌ورد را شکست داد و ازبکستان هم از سد مصر گذشته بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
جراحی بینی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ