ترکیب احتمالی تیم ملی ایران مقابل ازبکستان در فینال تورنمنت العین
تیم ملی فوتبال ایران امشب در دیدار پایانی تورنمنت چهارجانبه العین به مصاف ازبکستان میرود.
به گزارش ایلنا، تیم ملی ایران در حالی برای فینال تورنمنت العین آماده میشود که چهار بازیکن شاخص خود شامل سردار آزمون، روزبه چشمی، علی قلیزاده و محمد محبی را به دلیل مصدومیت در اختیار ندارد. همین غیبتها باعث شده کادر فنی دست به جابهجاییهای متعدد در چینش نفرات بزند و ترکیبی متفاوت نسبت به دیدارهای گذشته تدارک ببیند.
بر اساس ارزیابیهای فنی و روند تمرینات اخیر، پیشبینی میشود تیم ملی مشابه بازی برابر کیپورد با ساختاری متمایل به دفاع و تکیه بر ضدحملات مقابل ازبکستان قرار بگیرد. این رویکرد در شرایطی اتخاذ میشود که بخش قابل توجهی از ترکیب فینال جام کافا در این رقابت حاضر نیست.
در فینال کافا بازیکنانی همچون پیام نیازمند، محمدحسین کنعانیزادگان، عارف آقاسی، آریا یوسفی، سید ابوالفضل جلالی، روزبه چشمی، علیرضا جهانبخش، رامین رضاییان و شهریار مغانلو حضور داشتند، اما به دلیل مصدومیت، افت بدنی یا تصمیم فنی کادر، نام برخی از آنها در فهرست فعلی تیم ملی دیده نمیشود.
ترکیب احتمالی ایران برای دیدار امشب به شرح زیر پیشبینی میشود:
علیرضا بیرانوند، سیدمجید حسینی، شجاع خلیلزاده، دانیال اسماعیلیفر، علی نعمتی، سعید عزتاللهی، محمد قربانی، سامان قدوس، محمدمهدی محبی، امیرحسین حسینزاده و مهدی طارمی.
در صورت نهایی شدن این ترکیب، تیم ملی با ترکیبی متوازن و مبتنی بر حفظ ساختار دفاعی وارد زمین خواهد شد. دیداری که نتیجه آن میتواند در روند آمادهسازی برای مسابقات پیشرو تأثیرگذار باشد.