هفت تیم اروپایی صعود کردند؛ معادلات پیچیده تعیین ۱۵ سهمیه جام جهانی ۲۰۲۶

به گزارش ایلنا، رقابت‌های حساس انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ در قاره اروپا وارد هفته پایانی خود شده و در حال حاضر، هفت قدرت فوتبال قاره سبز به صورت مستقیم صعود خود را تضمین کرده‌اند.

تیم‌های انگلیس و فرانسه اولین تیم‌های صعود کننده بودند که در روزهای اخیر کرواسی، پرتغال، نروژ، آلمان و هلند نیز به جمع آن‌ها اضافه شدند.

تیم‌های اروپایی در مجموع ۱۵ سهمیه در جام جهانی خواهند داشت؛ ۱۲ تیم به عنوان سرگروه به صورت مستقیم صعود می‌کنند و سه سهمیه دیگر از طریق مرحله پلی‌آف مشخص خواهد شد.

تیم‌های صعود کرده و راه یافته به پلی‌آف

| وضعیت | تیم‌ها |

| صعود مستقیم (سرگروه) | کرواسی، انگلیس، فرانسه، آلمان، هلند، نروژ، پرتغال |

| قطعی در پلی‌آف (تیم دوم) | آلبانی، چک، ایتالیا، لهستان، جمهوری ایرلند، اسلواکی، اوکراین |

| قطعی در پلی‌آف (از طریق لیگ ملت‌ها) | رومانی، سوئد، ایرلند شمالی |

همچنین، تیم‌های اتریش، بوسنی و هرزگوین، دانمارک، بلژیک، کوزوو، اسکاتلند، اسپانیا، سوئیس و ترکیه نیز حداقل حضور خود را در مرحله پلی‌آف تضمین کرده‌اند و برای صعود مستقیم در هفته پایانی خواهند جنگید.

بررسی وضعیت گروه‌های حساس در هفته پایانی (سه‌شنبه ۱۸ نوامبر)

سرنوشت صعود مستقیم از گروه‌های B، C، E، H و J، در آخرین روز مقدماتی مشخص خواهد شد:

* گروه B (سوئیس و کوزوو):

* سوئیس (۱۳ امتیاز) و کوزوو (۱۰ امتیاز) هر دو حضور خود را در جمع دو تیم برتر قطعی کرده‌اند. سوئیس تنها در صورتی راهی پلی‌آف می‌شود که مقابل کوزوو با اختلاف شش گل یا بیشتر شکست بخورد. کوزوو نیز برای صعود مستقیم باید سوئیس را با اختلاف شش گل یا بیشتر شکست دهد.

* گروه C (دانمارک و اسکاتلند):

* دانمارک (۱۱ امتیاز) و اسکاتلند (۱۰ امتیاز) هر دو شانس صعود مستقیم دارند. اگر اسکاتلند موفق به شکست دانمارک شود، به عنوان سرگروه صعود خواهد کرد، در غیر این صورت دانمارک سرگروه خواهد بود.

* گروه E (اسپانیا و ترکیه):

* اسپانیا (۱۵ امتیاز) و ترکیه (۱۲ امتیاز) در جمع دو تیم برتر قرار دارند. اسپانیا تنها با شکست با اختلاف هفت گل یا بیشتر مقابل ترکیه، راهی پلی‌آف می‌شود. ترکیه نیز باید اسپانیا را با همین اختلاف شکست دهد تا صعود مستقیم کند.

* گروه H (اتریش و بوسنی و هرزگوین):

* اتریش (۱۸ امتیاز) و بوسنی و هرزگوین (۱۶ امتیاز) باید در بازی رودررو تکلیف سرگروهی را مشخص کنند. اگر بوسنی موفق به شکست اتریش شود، مستقیماً صعود خواهد کرد و اتریش به پلی‌آف می‌رود.

* گروه J (بلژیک، مقدونیه شمالی و ولز):

* پیچیده‌ترین وضعیت به این گروه اختصاص دارد. بلژیک (۱۵ امتیاز) با پیروزی مقابل لیختن‌اشتاین یا تساوی در صورت مساوی شدن بازی ولز و مقدونیه شمالی، صعود می‌کند. مقدونیه شمالی (۱۳ امتیاز) و ولز (۱۳ امتیاز) برای کسب رتبه دوم یا حتی سرگروهی در صورت باخت بلژیک، شانس دارند.

* توجه: به دلیل تفاضل گل‌های نزدیک، در صورت تساوی بلژیک و پیروزی مقدونیه شمالی با ۶ گل اختلاف یا پیروزی ولز با ۱۱ گل اختلاف، کار به جزئی‌ترین معیارها (مانند گل‌های زده کلی و امتیاز اخلاقی) کشیده خواهد شد.

جدول زمانی رقابت‌ها

| رویداد | تاریخ‌ها |

| بازی‌های پلی‌آف | ۲۶ و ۳۱ مارس ۲۰۲۶ (۶ و ۱۱ فروردین ۱۴۰۵) |

| جام جهانی ۲۰۲۶ | ۱۱ ژوئن تا ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۶ (۲۱ خرداد تا ۲۸ تیر ۱۴۰۵) |

راه پلی‌آف از طریق لیگ ملت‌ها

علاوه بر ۱۲ تیم دوم گروه‌ها، چهار تیم دیگر نیز که از طریق مرحله مقدماتی موفق به صعود یا کسب رتبه دوم نشده‌اند، به عنوان تیم‌های برتر گروه‌های لیگ ملت‌های اروپا ۲۵-۲۰۲۴ به مرحله پلی‌آف راه خواهند یافت. تاکنون رومانی، سوئد و ایرلند شمالی از این طریق سهمیه پلی‌آف را به دست آورده‌اند.

