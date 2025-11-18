خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

المپیک ۲۰۲۵ ناشنوایان - ژاپن؛

تیم ملی جودو بر سکوی سوم ایستاد/ پنجمین مدال برای ایران

تیم ملی جودو بر سکوی سوم ایستاد/ پنجمین مدال برای ایران
کد خبر : 1715623
لینک کوتاه کپی شد.

جودو ناشنوایان ایران با کسب مدال برنز در بخش تیمی المپیک 2025 توکیو، به کار خود در این دوره بازی ها پایان داد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش های ناشنوایان، در چارچوب سومین روز بازی های المپیک ناشنوایان، امروز (سه‌شنبه ۲۷ آبان) مبارزات تیمی جودو در توکیو برگزار شد.

تیم ملی جودو ایران در این بخش ابتدا به مصاف برزیل رفت و موفق به شکست ۲ بر صفر این تیم شد، سپس در مبارزه با کره جنوبی به برتری ۲ بر یک دست یافت. ملی پوشان جودو ناشنوا در سومین مبارزه تیمی مقابل قزاقستان متحمل شکست ۲ به صفر شدند.

بدین ترتیب آخرین مبارزه تیم ملی جودو مقابل ترکیه برگزار شد. ملی پوشان جودو ناشنوا ایران با پیروزی ۲ بر یک در این مبارزه صاحب مدال برنز شدند. این نخستین مدال تیمی کاروان ورزش ایران در این دوره بازی های المپیک به حساب می آید.

جودو ناشنوایان ایران طی دو روز گذشته و در بخش انفرادی المپیک ۲۰۲۵ توکیو، توسط علی سلحشور در وزن ۶۶- کیلوگرم، حسین الله کریمی در وزن ۹۰- کیلوگرم و مسعود رستگار در وزن ۱۰۰+ کیلوگرم صاحب 3 مدال برنز شده بود ضمن اینکه امیر محمد دفتری در وزن ۷۳- کیلوگرم، علی شیح در وزن ۶۰- کیلوگرم و فرید عساکره در وزن ۱۰۰- کیلوگرم هم در جایگاه پنجم اوزان خود ایستادند. مصطفی سفیدی در وزن ۸۱ کیلوگرم هم با یک مبارزه از دور رقابت ها کنار رفت.

مدال برنز تیمی جودو، پنجمین مدال ایران در بازی های المپیک ناشنوایان به حساب می آید. تاکنون علاوه بر ۳ مدال انفرادی جودو، کاروان ایران در تیراندازی و توسط مهلا سمیعی هم صاحب یک مدال برنز شده است.

بیست و پنجمین دوره بازی های المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان با برگزاری مراسم افتتاحیه در توکیو ژاپن آغاز شد و تا روز ۶ آذر ادامه خواهد داشت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
جراحی بینی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ