سومین برد پیاپی تیم ملی «الف» والیبال ساحلی با غلبه بر استرالیا

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش های ناشنوایان، حسام‌الدین خیراندیش و مسعود رستگار که ترکیب تیم ملی «الف» والیبال ساحلی ایران را در بازی های المپیک ناشنوایان تشکیل می دهند، امروز (سه شنبه ۲۷ آبان) برای برگزاری سومین دیدار خود در این دوره بازی ها به مصاف استرالیا رفتند.

ملی پوشان والیبال ساحلی ایران در این دیدار صاحب برتری ۲ بر صفر شدند. دو گیم دیدار با استرالیا به ترتیب با نتایج ۲۱ بر ۱۷ و ۲۱ بر ۹ به پایان رسید.

