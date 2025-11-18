خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

المپیک ۲۰۲۵ ناشنوایان - ژاپن

سومین برد پیاپی تیم ملی «الف» والیبال ساحلی با غلبه بر استرالیا

سومین برد پیاپی تیم ملی «الف» والیبال ساحلی با غلبه بر استرالیا
کد خبر : 1715618
لینک کوتاه کپی شد.

تیم ملی «الف» والیبال ساحلی ایران با غلبه بر استرالیا به سومین برد متوالی خود در بازی های المپیک ناشنوایان دست یافت. 

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش های ناشنوایان، حسام‌الدین خیراندیش و مسعود رستگار که ترکیب تیم ملی «الف» والیبال ساحلی ایران را در بازی های المپیک ناشنوایان تشکیل می دهند، امروز (سه شنبه ۲۷ آبان) برای برگزاری سومین دیدار خود در این دوره بازی ها به مصاف استرالیا رفتند. 

ملی پوشان والیبال ساحلی ایران در این دیدار صاحب برتری ۲ بر صفر شدند. دو گیم دیدار با استرالیا به ترتیب با نتایج ۲۱ بر ۱۷ و ۲۱ بر ۹ به پایان رسید. 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
جراحی بینی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ