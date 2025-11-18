به گزارش ایلنا، تیم ملی لهستان که از مدت‌ها پیش شانس صعود مستقیم خود را از دست داده بود و حضورش در مرحله پلی‌آف تقریبا قطعی بود، در شبی دشوار مقابل مالت صف‌آرایی کرد.

این بازی تا دقایق پایانی با نتیجه تساوی ۲ بر ۲ دنبال می‌شد، اما در نهایت نبوغ بازیکنان لهستان بر مقاومت میزبان غلبه کرد و آن‌ها با گل دقیقه ۸۵ پیوتِر زیلینسکی موفق به کسب پیروزی شدند.

بازی با یک شوک کوچک برای لهستانی‌ها آغاز شد؛ در دقیقه ۶ کِرت شاو با یک ضربه سر از فاصله نزدیک دروازه را تهدید کرد، اما واکنش عالی دراگوفسکی مانع پیش افتادن زودهنگام مالت شد.

لهستان به تدریج کنترل بازی را در دست گرفت و پس از چند موقعیت ناموفق، سرانجام در دقیقه ۳۲ به گل رسید. روی یک ضربه آزاد زیبا از زیلینسکی، روبرت لواندوفسکی با فرار هوشمندانه از بین مدافعان، با ضربه سری دقیق توپ را به تور چسباند تا تیمش یک بر صفر پیش بیفتد.

تنها چهار دقیقه بعد، مالت موفق شد بازی را به تساوی بکشاند. ارسال چوآرف به محوطه جریمه با دفع اولیه دراگوفسکی همراه شد، اما توپ برگشتی با ضربه پای چپ کاردونا وارد دروازه شد. پیش از پایان نیمه اول، ستاریانو نیز با یک شوت خطرناک دروازه لهستان را تهدید کرد که باز هم دراگوفسکی ناجی شد.

در دقیقه ۵۹ نیمه دوم، همکاری زوج خط حمله لهستان نتیجه داد. این بار لواندوفسکی در نقش گلساز ظاهر شد و با پاسی عمقی زولک را صاحب توپ کرد تا این مهاجم از فاصله‌ای نزدیک، گل دوم و برتری مجدد لهستان را به ثمر برساند.

اما مقاومت مالت ادامه داشت. در دقیقه ۶۸ مالت از روی نقطه پنالتی موفق شد برای بار دوم کار را به تساوی بکشاند؛ تدی توما با شوتی محکم توپ را به گوشه دروازه فرستاد.

در نهایت، تجربه لهستان در دقایق پایانی بر کیفیت حریف چیره شد. در دقیقه ۸۵، پیوتِر زیلینسکی توپ را پشت محوطه جریمه دریافت کرد و با یک شوت پای چپ دقیق و قدرتمند، توپ را به کنج دروازه فرستاد تا بازی با نتیجه ۳ بر ۲ به سود لهستان خاتمه یابد.

با این پیروزی، لهستان با ۱۷ امتیاز در جایگاه دوم گروه مقدماتی قرار گرفت. این تیم اکنون باید با حضور در مرحله پلی‌آف، برای کسب سهمیه حضور در رقابت‌های جام جهانی تلاش کند.

انتهای پیام/