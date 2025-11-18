آلمان با تحقیر اسلواکی راهی جام جهانی شد
تیم ملی آلمان با نمایشی مسلط و پرگل برابر اسلواکی، صعود مستقیم خود به جام جهانی ۲۰۲۶ را قطعی کرد.
به گزارش ایلنا، در دیداری که در لایپزیش برگزار شد، شاگردان یولین ناگلزمان با ارائه یکی از بهترین عملکردهای خود در رقابتهای انتخابی، حریف را با شش گل بدرقه کردند.
آلمان از همان دقایق ابتدایی کنترل جریان بازی را در دست گرفت و با گردش سریع توپ و فشار مداوم، اسلواکی را وادار به عقبنشینی کرد. برتری میزبان سرانجام در دقیقه ۱۸ به گل تبدیل شد؛ جایی که وولتهماده روی ارسال دقیق کیمیش با ضربه سر دروازه را گشود. پس از آن، واکنش دیدنی باومان فرصت تکگل اسلواکی را از بین برد و روند برتر آلمان ادامه یافت.
برتری فنی آلمان با گل دوم در دقیقه ۲۹ تثبیت شد؛ همکاری دقیق گورتسکا و گنابری، اختلاف را دو برابر کرد. در دقایق پایانی نیمه نخست لروی سانه با دو ضربه دقیق، اختلاف را به چهار گل رساند تا ژرمنها با خیالی آسوده راهی رختکن شوند.
با آغاز نیمه دوم، ناگلزمان ترکیب تیم را تازهسازی کرد و بازیکنانی چون انمچا، باکو، تیاو، براون و اودراوگو را به میدان فرستاد. با وجود افت سرعت طبیعی بازی، آلمان همچنان حاکم میدان بود و اجازه شکلگیری خطر جدی به اسلواکی نداد.
گل پنجم در دقیقه ۶۷ و توسط ریدله باکو به ثمر رسید؛ حملهای هماهنگ که با پاسکاری سریع شکل گرفت. چند دقیقه بعد نیز اودراوگو، که تازه وارد زمین شده بود، روی همکاری انمچا، وولتهماده و سانه موفق شد نخستین گل ملی خود را ثبت کند و عدد نتیجه را به ۶ رساند.