صعود مقتدرانه: هلند با پیروزی پرگل به جام جهانی رسید
تیم ملی هلند در یک بازی یک‌طرفه مقابل لیتوانی، با ثبت پیروزی قاطع ۴ بر صفر، جواز حضور مستقیم در رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ را کسب کرد.

به گزارش ایلنا، تیم ملی هلند که برای قطعی کردن صعودش تنها به یک تساوی نیاز داشت، در ورزشگاه یوهان کرویف آرنا مقابل لیتوانی صف‌آرایی کرد و با عملکردی بی‌رحمانه، حریف خود را با نتیجه سنگین چهار گل شکست داد تا با شایستگی راهی جام جهانی شود.

تیم تحت هدایت رونالد کومان از همان ابتدا ریتم خفه‌کننده و مالکیت مطلق را در دستور کار قرار داد. نخستین گل در دقیقه شانزدهم به ثمر رسید؛ جایی که فرنکی دی‌یونگ با یک توپ‌ربایی سریع، ریندرز را در موقعیت مناسب قرار داد. او نیز با خونسردی توپ را به تور دروازه لیتوانی دوخت و حساب کار را یک بر صفر کرد.

طوفان سه دقیقه در نیمه دوم

پس از این گل، فشار حملات هلند ادامه یافت. تنها دو دقیقه بعد، ضربه سر ویرژیل فن‌دایک روی یک کرنر با واکنش عالی گرتمونس، دروازه‌بان لیتوانی، دفع شد. در ادامه، در دقیقه ۳۰، ریندرز نزدیک بود با یک شوت فنی و استثنایی از راه دور دبل کند، اما تیرک عمودی دروازه مانع ثبت یکی از زیباترین گل‌های مرحله مقدماتی شد.

نیمه دوم نیز با برتری کامل تیم میزبان دنبال شد. در دقیقه ۵۵، پس از برخورد توپ به دست توتیسکیناس در محوطه جریمه، داور پس از بازبینی توسط کمک داور ویدئویی (VAR) اعلام پنالتی کرد. کودی خاکپو سه دقیقه بعد پشت توپ ایستاد و با آرامش کامل و فریب دروازه‌بان، گل دوم را برای تیمش به ثمر رساند.

اوج کار تهاجمی هلند تنها در چهار دقیقه رقم خورد. در دقیقه ۶۰، خاکپو با یک فرار تند و تیز از سمت چپ، توپ را برای ژاوی سیمونز ارسال کرد. سیمونز پس از یک سر توپ ماهرانه، با شوتی محکم توپ را به سقف دروازه چسباند تا گل سوم را به ثمر برساند.

گل چهارم و پایانی نیز تنها دو دقیقه پس از گل سوم از راه رسید؛ لیتوانی برای زدن گل کاهش فاصله روی یک کرنر جلو کشیده بود که دفع بلند فن‌دایک، توپ را به مالن رساند. مالن از میانه میدان با استفاده از سرعت خود از مدافعان حریف عبور کرد و با شوتی دقیق، چهارمین گل هلند را وارد دروازه کرد.

