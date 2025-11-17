به گزارش ایلنا، طبق برنامه مسابقات رقابت های کشتی اوزان 60، 67، 77 و 87 کیلوگرم کشتی فرنگی از ساعت 10 صبح فردا آغاز می شود. و مسابقات اوزان 97 و 130 کیلوگرم نیز روز چهارشنبه برگزار خواهد شد.

قرعه نمایندگان کشورمان به شرح زیر است:

*در وزن 60 کیلوگرم که 11 شرکت کننده دارد، علی احمدی وفا در دور اول به مصاف عزیزاف از تاجیکستان می رود.

*در وزن 67 کیلوگرم که 10 نفر حضور دارند، سعید اسماعیلی پس از استراحت در دور اول در دور دوم به مصاف برنده مبارزه میان عارف محمدی از قطر و جاندو از عربستان می رود.

*در وزن 77 کیلوگرم که 11 نفر حضور دارند، امیر عبدی در دور نخست با اولوی غنی زاده از آذربایجان پیکار می کند.

*در وزن 87 کیلوگرم که 10 نفر حضور دارند، غلامرضا فرخی در دور اول به مصاف اسلام عباس اف از آذربایجان می رود.

*در وزن 97 کیلوگرم که 8 نفر حضور دارند، محمدهادی ساروی در دور اول با فادی از الجزایر پیکار می کند.

*در وزن 130 کیلوگرم که 6 کشتی گیر حضور دارند، مسابقات به صورت دوره ای و در دو گروه 3 نفره برگزار می شود و فردین هدایتی با محمد از مصر و کاندلاکی از آذربایجان مصاف می دهد.

انتهای پیام/