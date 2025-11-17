خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قرعه کشی کشتی فرنگی بازی‌های کشورهای اسلامی مشخص شد

قرعه کشی کشتی فرنگی بازی‌های کشورهای اسلامی مشخص شد
کد خبر : 1715509
لینک کوتاه کپی شد.

مراسم قرعه کشی مسابقات کشتی فرنگی بازی‌های کشورهای اسلامی برگزار شد.

به گزارش ایلنا،  طبق برنامه مسابقات رقابت های کشتی اوزان 60، 67، 77 و 87 کیلوگرم کشتی فرنگی از ساعت 10 صبح فردا آغاز می شود. و مسابقات اوزان 97 و 130 کیلوگرم نیز روز چهارشنبه برگزار خواهد شد.

قرعه نمایندگان کشورمان به شرح زیر است:

*در وزن 60 کیلوگرم که 11 شرکت کننده دارد، علی احمدی وفا در دور اول به مصاف عزیزاف از تاجیکستان می رود.

*در وزن 67 کیلوگرم که 10 نفر حضور دارند، سعید اسماعیلی پس از استراحت در دور اول در دور دوم به مصاف برنده مبارزه میان عارف محمدی از قطر و جاندو از عربستان می رود.

*در وزن 77 کیلوگرم که 11 نفر حضور دارند، امیر عبدی در دور نخست با اولوی غنی زاده از آذربایجان پیکار می کند.

*در وزن 87 کیلوگرم که 10 نفر حضور دارند، غلامرضا فرخی در دور اول به مصاف اسلام عباس اف از آذربایجان می رود.

*در وزن 97 کیلوگرم که 8 نفر حضور دارند، محمدهادی ساروی در دور اول با فادی از الجزایر پیکار می کند.

*در وزن 130 کیلوگرم که 6 کشتی گیر حضور دارند، مسابقات به صورت دوره ای و در دو گروه 3 نفره برگزار می شود و  فردین هدایتی با محمد از مصر و کاندلاکی از آذربایجان مصاف می دهد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
جراحی بینی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ