امیدهای ایران 4 بازی در حسرت پیروزی

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال المپیک ایران در شهریورماه امسال عملکرد فوق‌العاده در مرحله مقدماتی جام ملت‌های زیر 23 سال آسیا داشت و سه پیروزی پیاپی مقابل تیم‌های امید هنگ‌کنگ، گوام و اماراتِ میزبان داشت و توانست به دور گروهی این رقابت‌ها راه پیدا کند ولی پس از آن موفق به کسب برتری نشده است.

شاگردان امیدرضا روانخواه در فیفادی قبل به دلیل عدم انجام مسابقات تدارکاتی بین‌المللی، راهی شهر اصفهان شدند تا دو بازی دوستانه برابر تیم‌های بزرگسالان سپاهان و ذوب‌آهن انجام بدهند که در هر دو دیدار به تساوی رضایت دادند.

اما ملی‌پوشان امید فوتبال ایران در این فیفادی نیز نتوانسته‌اند به برتری دست پیدا کنند و پس از اینکه در نخستین مسابقه تورنمنت چهار جانبه ماناس با نتیجه دو بر صفر مقابل روسیه شکست خوردند، دو روز قبل (شنبه) هم در دومین دیدارشان در این رقابت‌ها، برابر تیم میزبان قرقیزستان نتیجه را واگذار کردند.

تیم المپیک ایران پس از دو تساوی مقابل سپاهان و ذوب‌آهن و یک شکست برابر امیدهای روسیه، در آستانه کسب برتری در جدال با قرقیزستان قرار داشت، اما در حالی که به‌خاطر اخراج محمدجواد حسین‌نژاد در دقیقه 75 با یک بازیکن کمتر کارش را دنبال می‌کرد و 10 نفره شده بود، پس از دقیقه 90 دو گل دریافت کرد و یک باخت دیگر متحمل شد تا برای چهارمین بازی متوالی در حسرت برد بماند.

شاگردان روانخواه از ساعت 12:30 فردا سه‌شنبه در سومین و آخرین دیدارشان در تورنمنت چهار جانبه قرقیزستان به مصاف تیم امید بحرین خواهند رفت که مثل ایران امتیازی در این رقابت‌ها کسب نکرده و جدال دو تیم برای قرار گرفتن در رتبه سوم است.

انتهای پیام/