قهرمانی یاسین خسروی در پرتاب وزنه بازیهای کشورهای اسلامی
رقابتهای پرتاب وزنه کلاس F57 در ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ ریاض با قهرمانی یاسین خسروی، دارنده مدال طلای جهان و پارالمپیک، به پایان رسید و ملیپوش کشورمان با ثبت رکورد ۱۵.۶۵ متر عنوان نخست را از آن خود کرد.
به گزارش ایلنا، مرحله نهایی مسابقات پرتاب وزنه پارادوومیدانی کلاس F57 امروز (دوشنبه ۲۶ آبان) در ورزشگاه فیصل بن فهد عبدالعزیز و با حضور ۱۱ ورزشکار برگزار شد. یاسین خسروی، پرتابگر مطرح ایران، در شش پرتاب پیاپی رکوردهای ۱۵.۲۳، ۱۵.۰۷، ۱۵.۶۵، ۱۵.۶۲، ۱۵.۳۳ و ۱۵.۵۴ متر را به ثبت رساند و با بهترین رکورد ۱۵.۶۵ متر در صدر جدول قرار گرفت.
در این مسابقات، محمد خالوندی و حامد حیدری که برای تیم ترکیه به میدان رفتند، به ترتیب در جایگاه دوم و سوم ایستادند. در میان سایر رقبا، ورزشکارانی از الجزایر، لیبی، کامرون، عربستان سعودی، ازبکستان، آذربایجان و عراق نیز حضور داشتند.
ردهبندی نهایی شرکتکنندگان به شرح زیر اعلام شد:
۱- یاسین خسروی (ایران) – ۱۵.۶۵ متر
۲- محمد خالوندی – ۱۴.۴۵ متر
۳- حامد حیدری – ۱۳.۹۳ متر
۴- نبیاف سمیر – ۱۳.۸۵ متر
۵- حیدر سلامح – ۱۳.۸۴ متر
۶- یورکینبف اودیلوف – ۱۲.۴۷ متر
۷- حسین خزایی – ۱۲.۴۲ متر
۸- لکزو ادریس – ۱۲.۱۷ متر
۹- محمود رجب – ۱۲.۰۶ متر
۱۰- محمد اوشنه – ۹.۶۹ متر
۱۱- مارسل فری – ۹.۵۱ متر
واکنش مربی تیم ملی:
ماشاالله طاهری، مربی تیم ملی پارادوومیدانی، عملکرد خسروی را قابلتوجه توصیف کرد و گفت: روز بسیار خوبی برای تیم ملی بود و خسروی با فاصله قابل توجهی بالاتر از رقبا ایستاد. این موفقیت را به مردم ایران تقدیم میکنیم.
او با اشاره به آمادگی این ملیپوش افزود: میدانستیم یاسین توان کسب طلا را دارد. امیدوارم این روند را در بازیهای پاراآسیایی ۲۰۲۶ و پارالمپیک ۲۰۲۸ نیز ادامه دهد.
اظهارات یاسین خسروی:
خسروی پس از کسب عنوان قهرمانی، کسب این مدال را به مردم ایران تقدیم کرد و اظهار داشت: «امیدوارم شروع خوبی برای کاروان دوومیدانی و پارادوومیدانی باشد و دیگر ملیپوشان هم بتوانند مدالهای بیشتری کسب کنند.» او درباره مسیر ورزشیاش گفت: در هر رقابتی که شرکت کردهام برای موفقیت تلاش کردهام و همین مسیر را ادامه میدهم.
وی همچنین با اشاره به مرحوم سیامند رحمان گفت: یاد سیامند همیشه با من است و امیدوارم راه او را ادامه دهم.
خسروی درباره رقابت با خالوندی و حیدری نیز توضیح داد: در زمین رقابت کشورها مطرح است و من وظیفه دارم بهترین عملکرد را برای تیم ملی ایران ارائه کنم.