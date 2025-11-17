به گزارش ایلنا، مرحله نهایی مسابقات پرتاب وزنه پارادوومیدانی کلاس F57 امروز (دوشنبه ۲۶ آبان) در ورزشگاه فیصل بن فهد عبدالعزیز و با حضور ۱۱ ورزشکار برگزار شد. یاسین خسروی، پرتابگر مطرح ایران، در شش پرتاب پیاپی رکوردهای ۱۵.۲۳، ۱۵.۰۷، ۱۵.۶۵، ۱۵.۶۲، ۱۵.۳۳ و ۱۵.۵۴ متر را به ثبت رساند و با بهترین رکورد ۱۵.۶۵ متر در صدر جدول قرار گرفت.

در این مسابقات، محمد خالوندی و حامد حیدری که برای تیم ترکیه به میدان رفتند، به ترتیب در جایگاه دوم و سوم ایستادند. در میان سایر رقبا، ورزشکارانی از الجزایر، لیبی، کامرون، عربستان سعودی، ازبکستان، آذربایجان و عراق نیز حضور داشتند.

رده‌بندی نهایی شرکت‌کنندگان به شرح زیر اعلام شد:

۱- یاسین خسروی (ایران) – ۱۵.۶۵ متر

۲- محمد خالوندی – ۱۴.۴۵ متر

۳- حامد حیدری – ۱۳.۹۳ متر

۴- نبی‌اف سمیر – ۱۳.۸۵ متر

۵- حیدر سلامح – ۱۳.۸۴ متر

۶- یورکین‌بف اودیلوف – ۱۲.۴۷ متر

۷- حسین خزایی – ۱۲.۴۲ متر

۸- لکزو ادریس – ۱۲.۱۷ متر

۹- محمود رجب – ۱۲.۰۶ متر

۱۰- محمد اوشنه – ۹.۶۹ متر

۱۱- مارسل فری – ۹.۵۱ متر

واکنش مربی تیم ملی:

ماشاالله طاهری، مربی تیم ملی پارادوومیدانی، عملکرد خسروی را قابل‌توجه توصیف کرد و گفت: روز بسیار خوبی برای تیم ملی بود و خسروی با فاصله قابل توجهی بالاتر از رقبا ایستاد. این موفقیت را به مردم ایران تقدیم می‌کنیم.

او با اشاره به آمادگی این ملی‌پوش افزود: می‌دانستیم یاسین توان کسب طلا را دارد. امیدوارم این روند را در بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ و پارالمپیک ۲۰۲۸ نیز ادامه دهد.

اظهارات یاسین خسروی:

خسروی پس از کسب عنوان قهرمانی، کسب این مدال را به مردم ایران تقدیم کرد و اظهار داشت: «امیدوارم شروع خوبی برای کاروان دوومیدانی و پارادوومیدانی باشد و دیگر ملی‌پوشان هم بتوانند مدال‌های بیشتری کسب کنند.» او درباره مسیر ورزشی‌اش گفت: در هر رقابتی که شرکت کرده‌ام برای موفقیت تلاش کرده‌ام و همین مسیر را ادامه می‌دهم.

وی همچنین با اشاره به مرحوم سیامند رحمان گفت: یاد سیامند همیشه با من است و امیدوارم راه او را ادامه دهم.

خسروی درباره رقابت با خالوندی و حیدری نیز توضیح داد: در زمین رقابت کشورها مطرح است و من وظیفه دارم بهترین عملکرد را برای تیم ملی ایران ارائه کنم.

