فوری: بازگشت آقای گل محبوب به پرسپولیس

به گزارش ایلنا، پیمان حدادی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس، محسن خلیلی مهاجم سرشناس و پیشین سرخپوشان را به صورت رسمی به عنوان معاون ورزشی باشگاه منصوب کرد. این انتخاب در پی بررسی گزینه‌های مختلف و اخذ برنامه سه‌ساله انجام شد.

محسن خلیلی در کنار سابقه قهرمانی در لیگ برتر و جام حذفی با پرسپولیس به عنوان بازیکن در عرصه‌های مدیریتی و اجرایی نیز کارآمدی خود را برای پرسپولیس نشان داده است.

او در فصل ۸۷-۱۳۸۶ حضور درخشانی در پرسپولیس داشت. عنوان آقای گلی را به صورت مشترک از آن خود نمود و در بازی پایانی این فصل، گل حساسی را به ثمر رساند که در یکی از دراماتیک‌ترین قهرمانی‌های پرسپولیس نقش بسزایی را ایفا کرد.

محسن خلیلی با گلزنی در هر دو دیدار رفت و برگشت دربی همان فصل، محبوبیت بالایی کسب کرد و لقب به‌یادماندنی «محسن رفت و برگشت» را برای خود به دست آورد.

خلیلی در فینال جام حذفی ۸۹-۱۳۸۸ نیز موفق به گلزنی شد. این گل که با قهرمانی پرسپولیس همراه بود، آخرین گل او برای سرخپوشان لقب گرفت.

خلیلی حدود ۸ سال پس از جدایی در قامت مدیر تیم به پرسپولیس بازگشت و در فعالیت‌های اجرایی فوتبال نیز خوش درخشید.

اوج کارآمدی محسن خلیلی در مسوولیت‌های اجرایی را باید پس از حضورش در پست مدیریت آکادمی فوتبال باشگاه پرسپولیس بدانیم. او در راستای حمایت‌ها و برنامه‌های کلان باشگاه در این بخش، یک تحول اساسی را در آکادمی فوتبال پرسپولیس رقم زد. حال او یک بار دیگر این جا در پرسپولیس حضور دارد.

