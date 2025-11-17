مدیر سابق پرسپولیس مدیرعامل خیبر شد

به گزارش ایلنا، با اعلام رسمی باشگاه خرم آبادی حسین خبیری به عنوان مدیرعامل جدید باشگاه خیبر معرفی شد تا جای علی عطایی، مدیرعامل مستعفی این باشگاه را بگیرد و دوباره با مسعود عبدی مالک خیبر همکاری خود را استارت بزند.

خبیری پیش از این سابقه حضور در هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس، مدیرعاملی باشگاه خیبر خرم آباد، فولاد خوزستان، داماش گیلان و... را در کارنامه خود دارد و حالا در بازگشت به خیبر امور اجرایی این باشگاه خصوصی را پیش خواهد برد.

فصل گذشته خبیری مدیرعامل فولاد شد و در حالی که برای نقل و انتقالات می‌شد جای خود را به محمد محمدی داد. نکته جالب اینکه هر دو مدیرعامل پیشینه پرسپولیسی داشتند.

